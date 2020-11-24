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İsrail askerlerinden Yahudi yerleşim birimleri ve yıkımların protesto edildiği gösteriye müdahale

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria’nın doğusunda yer alan Ürdün Vadisi bölgesinde İsrail’in yıkım politikasını ve Yahudi yerleşim birimi inşa ve genişletme faaliyetlerini protesto etmek isteyen Filistinlilere müdahale etti.
İsrail askerlerinden Yahudi yerleşim birimleri ve yıkımların protesto edildiği gösteriye müdahale

Filistinli grupların çağrısı üzerine Ürdün Vadisi bölgesinde daha önce İsrail’in yıkım politikasına maruz kalan bedevi köyü Yukarı Hammisa'da gösteri düzenlendi.

Gösteriye katılan onlarca Filistinli, İsrail’in yıkım politikasını ve Yahudi yerleşim birimi inşa ve genişletme faaliyetlerini protesto eden sloganlar attı.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre İsrail askerleri, göstericileri dağıtmak için göz yaşartıcı gaz, gerçek ve plastik mermi kullandı.

İsrail askerlerinin Filistinlilere fiziksel müdahalede de bulunduğunu aktaran tanıklar, olayda şu ana kadar yaralanan olmadığını ifade etti.

Batı Şeria'ya bağlı Tubas kentinin doğu kırsalındaki Hammisa Bedevi köyüne 3 Kasım'da baskın düzenleyen İsrail güçleri, 23 ailenin yaşadığı 11 evi ruhsatsız olduğu gerekçesiyle yerle bir etmişti.

Filistin makamlarına göre, Tel Aviv yönetimi işgal altındaki Batı Şeria’daki "C Bölgesi" olarak adlandırılan bölgelerde yaşayan Filistinlileri Yahudi yerleşim birimi inşa ve ilhak projeleri çerçevesinde yerlerinden etmeye çalışıyor.

Filistin ile İsrail yönetimi arasında 1995'te imzalanan "İkinci Oslo Anlaşması" çerçevesinde işgal altındaki Batı Şeria A, B ve C bölgelerine ayrılmıştı.

Yüzde 18'i kapsayan "A bölgesi"nin yönetimi idari ve güvenlik olarak Filistin'e, yüzde 21'lik "B bölgesi"nin idari yönetimi Filistin'e, güvenliği ise İsrail'e devredilirken, yüzde 61'ini kapsayan "C bölgesi"nin idare ve güvenliği İsrail'e bırakılmıştı.

Yerel kaynaklar, İsrail güçlerinin sadece geçen yıl Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da Filistinlilere ait 521 evi "ruhsatsız" olduğu veya "C bölgesi"nde inşa edildiği gerekçesiyle yıktığını belirtiyor.

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