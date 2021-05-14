İsrail yeniden Gazze Şeridi'ni vurmaya başladı! Acı haber geldi

Kanlı saldırılarının ardı arkası kesilmeyen İsrail, abluka altındaki Gazze Şeridi'ni 2 saatlik bir sükunetin ardından, yeniden savaş uçakları ile bombaladı.

Gecenin ilk saatlerinde Gazze Şeridi'nin kuzey kesimini yoğun şeklide bombalayan İsrail savaş uçakları, 2 saatlik sükunetin ardından çeşitli bölgeleri bombalamaya devam ediyor.

Son saldırıda savaş uçakları, Gazze kentinin Zeytun Mahallesi'nde bulunan bir demir atölyesi ile birkaç noktayı hedef aldı.

Saldırılara ilişkin Gazze'deki Sağlık Bakanlığından henüz açıklama yapılmadı.

İsrail ordusu abluka altındaki Gazze Şeridi'nin kuzey kesimine gecenin ilk saatlerinde kara, hava ve denizden eş zamanlı olarak yoğun şekilde saldırı düzenlemişti.

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ŞEHİT SAYISI YÜKSELDİ

10.22: İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 10 Filistinlinin daha hayatını kaybetmesiyle şehit sayısı 119'a yükseldi.

GAZZE'YE YÖNELİK HAVA SALDIRILARINA AİT GÖRÜNTÜLERİ YAYINLADILAR

08.17: Abluka altındaki Gazze'de sivilleri hedef alan İsrail ordusu IDF, gece boyu bölgede çeşitli noktalara düzenlediği hava saldırısına ait görüntüleri yayınladı.

İsrail savaş uçakları abluka altındaki Gazze Şeridi'nde gecenin ilk saatlerinden bu yana çeşitli bölgeleri bombalamayı sürdürüyor. İsrail ordusu IDF, gece boyu bölgede çeşitli noktalara düzenlediği hava saldırısına ait görüntüleri yayınladı. Görüntülerde, İsrail ordusunun savaş jetlerine füze yerleştirmesi yanı sıra, Gazze’deki sivillere yönelik yerleşim yerlerinin hedef alındığı anlar yer aldı.

İsrail savaş uçakları son saldırıda, Gazze kentinin Zeytun Mahallesi'nde bulunan bir demir atölyesi ile birkaç noktayı yoğun bombardımana tuttu. İsrail ordusu abluka altındaki Gazze Şeridi'nin kuzey kesimine gecenin ilk saatlerinde kara, hava ve denizden eş zamanlı olarak yoğun şekilde saldırı düzenlemişti. Öte yandan, İsrail'in 10 Mayıs'tan bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda şu ana kadar 28'i çocuk, 15'i kadın olmak üzere 109 kişi şehit oldu, 621 kişi yaralandı.

İSRAİL ORDUSU KARA HARAKETI BAŞLATTI

01.58: İsrail, ordunun Gazze Şeridi’ne 9 bin askerle kara operasyonu başlattığını duyurdu.

İsrail ile Filistin arasındaki gerilimin dozu arttı. İsrail Gazze'ye saldırıları hem havadan hem de karadan sürdürüyor. İsrail Ordu Sözcüsü Jonathan Conricust, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 9 bin askerle kara operasyonu başlattığını açıkladı. İsrail askerlerinin Gazze Şeridi'ne girmeye başladığını kaydeden Conricust, operasyon detayına ilişkin açıklama yapmadı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da, "Hamas'a çok ağır bir bedel ödeteceğimizi söyledim, bunu yapıyoruz ve büyük bir güçle devam edeceğiz. Son söz henüz söylenmedi ve bu operasyon gerektiği sürece devam edecek" ifadelerini kullandı.

FİLİSTİN'DE ŞEHİT SAYISI 103'E ÇIKTI

Öte yandan, Filistin Sağlık Bakanlığı, Gazze'deki İsrail bombardımanında 27'si çocuk, 11'i kadın olmak üzere, toplam 103 kişinin hayatını kaybettiğini ve 580 kişinin de yaralandığını açıkladı.

HAMAS, İSRAİL'E 130 ROKETLE KARŞILIK VERDİ

22.37: İsrail ordusunun Gazze'ye yönelik hava saldırısının ardından açıklamalarda bulunan Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas, Tel Aviv'e 130 roket attığını duyurdu.

İsrail-Filistin arasında tansiyon yükseliyor. Tel Aviv'e Gazze Şeridi'nden fırlatılan roketler nedeni ile İsrail ordusu hava savunma sistemlerini devreye soktu. İsrail'in başkenti Tel Aviv'in birçok noktasında siren sesleri çalmaya başladı. Tel Aviv'in güneyindeki Holon bölgesine düşen roketler nedeniyle 3 kişinin yaralandığını bildirildi.

Öte yandan, Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas'tan yapılan açıklamada, İsrail'in başkenti Tel Aviv'in 130 roket ile hedef alındığı ifade edildi.İsrail polisinin Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah'tan çekilmemesi üzerine Filistinli direniş grupları İsrail'e çok sayıda roket fırlatmıştı.İsrail ordusunun saldırılarında 10'u çocuk, 1'i kadın 28 Filistinli, Gazze'den Tel Aviv'e atılan roketler nedeniyle 2 İsrailli kadın hayatını kaybetmişti.

FAHRETTİN ALTUN: İŞGAL DERHAL SON BULMALIDIR

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İsrail'in saldırılarına çok sert tepki göstererek, "Filistin için uluslararası her platformda mücadele etmeye devam edeceğiz. İsrail’in bu hukuk tanımaz tavrının son bulması için ne gerekiyorsa yapacağız. Mücadelemiz Filistin tam anlamıyla özgürlüğüne kavuşana dek sürecektir. Bu hukuksuzluk ve işgal derhal son bulmalıdır." ifadelerini kullandı.