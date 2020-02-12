  • BIST 119.966
  • Altın 303,285
  • Dolar 6,0248
  • Euro 6,5764
  • Ankara 2 °C
  • İstanbul 8 °C
  • İzmir 14 °C
  • Konya -1 °C
SON DAKİKAAdalet Bakanı Gül'den 'Kadir Şeker' açıklaması
»

İstanbul'da göçmen kaçakçılığı operasyonu: Yatak altlarına gizlenmiş halde bulundular

İstanbul Fatih'te önceden belirlenen 4 adrese birçok adrese göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında operasyon düzenlendi. Operasyonda 135 düzensiz göçmen yakalandı.
İstanbul'da göçmen kaçakçılığı operasyonu: Yatak altlarına gizlenmiş halde bulundular

Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, insan kaçakçılığı yaptığı belirlenen bir suç örgütüne yönelik operasyon gerçekleştirdi. Operasyona polis helikopteri ve özel harekat polisleri de destek verdi.

Çatı ve yatak altlarına saklandılar
Fatih'te operasyon yapılan adreslerden biri de Hoca Gıyasettin Mahallesi, Katip Şemsettin Sokakta bulunan 3 katlı ahşap bir binaydı.

Özel harekat polisleri eşliğinde binaya giren ekipler, saklanan kaçak göçmenleri çatıda ve yatak altlarında gizlenmiş halde buldu.

Operasyonda 135 Bangladeş ve Pakistan uyruklu kaçak göçmeni yakaladı. Yakalananlar sağlık kontrolünden geçirildikten sonra İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İdil Devlet Hastanesi'nde yangın12 Şubat 2020 Çarşamba 09:53
  • Jeffrey İdlib için Ankara'da!12 Şubat 2020 Çarşamba 09:52
  • ABD'den yeni İdlib açıklaması: Sivil katliam durmalı12 Şubat 2020 Çarşamba 09:30
  • Kupada yarı finale yükselen ilk takım Fenerbahçe oldu12 Şubat 2020 Çarşamba 09:29
  • Filistin Devlet Başkanı Abbas: ABD'nin açıkladığı planı kabul etmiyoruz12 Şubat 2020 Çarşamba 09:16
  • Çin'de yeni tip koronavirüsten can kaybı 1114'e çıktı12 Şubat 2020 Çarşamba 09:13
  • Ağabeye asker selamı12 Şubat 2020 Çarşamba 09:00
  • MSB: 51 Rejim unsuru etkisiz hale getirildi12 Şubat 2020 Çarşamba 08:59
  • Kudüs'ün muhafızları12 Şubat 2020 Çarşamba 00:55
  • James Jeffrey Ankara'ya geldi11 Şubat 2020 Salı 22:07
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti