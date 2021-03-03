İstanbul'da raylı sistemle 5 yılda İstanbul'un 189 katı yolcu taşındı

Raylı sistemleri tercih eden yolcu sayısı 2016'da 577 milyon 740 bin 392, 2017'de 601 milyon 137 bin 519, 2018'de 663 milyon 67 bin, 2019'da 704 milyon 479 bin 482 kişiye ulaştı.

Metro İstanbul AŞ yolcu istatistiklerine göre, İstanbul metro, tramvay ve teleferik gibi raylı sistemleri kullananların sayısı her geçen yıl artarken 2020 yılında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkisiyle azaldı.

Bu kapsamda, raylı sistemleri tercih eden yolcu sayısı 2016'da 577 milyon 740 bin 392, 2017'de 601 milyon 137 bin 519, 2018'de 663 milyon 67 bin 683, 2019'da 704 milyon 479 bin 482 kişiye ulaştı. Yolcu sayısı, geçen yıl ise bir önceki yılı göre 323 milyon 153 bin 815 azalarak 381 milyon 325 bin 667 olarak gerçekleşti.

Bu çerçevede, 5 yılın verileri dikkate alındığında, raylı sistemlerle taşınan yolcu sayısı 2 milyar 927 milyon 759 bin 743 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) verilerine göre, İstanbul'un nüfusu 2020 yılında 15 milyon 462 bin 452. Buna göre raylı sistemlerle 5 yılda kentin nüfusunun 189 katına denk gelen yolcu taşındı.

İstanbullular, geçen yıl en çok metroyu tercih etti

İstanbul'un ulaşım yükünü çeken toplu taşıma araçlarının başında gelen metro, 2020'de raylı sistemlerde İstanbulluların tercihi olarak öne çıktı. İstanbul'da geçen yıl metro ile 262 milyon 287 bin 184 kişi taşındı.

Geçen yıl bu alanda, 83 milyon 132 bin 243 kişi ile M1 Yenikapı-Atatürk Havalimanı / Kirazlı metro hattı ilk sırada yer alırken, M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattında 76 milyon 712 bin 205, M4 Kadıköy-Tavşantepe Metro hattında 41 milyon 167 bin 618, M5 Üsküdar-Çekmeköy metro hattında 38 milyon 703 bin 767, M3 Başakşehir-Kirazlı-Olimpiyatköy metro hattında 16 milyon 607 bin 307, M6 Levent-Hisarüstü/Boğaziçi Üniversitesi hattında 2 milyon 408 bin 890 kişi yolculuk yaptı.

2020 Ekim ayında açılan M7 Mecidiyeköy-Mahmutbey metro hattında 3 milyon 555 bin 154 kişi seyahat etti.

İstanbul nüfusunun yaklaşık 7,5 katı tramvaylarla taşındı

İstanbul'da 3 hatta hizmet veren tramvaylarda ise geçen yıl 116 milyon 410 bin 673 kişi yolculuk yaptı.

T1 Bağcılar-Kabataş hattında 79 milyon 604 bin 924 kişi taşınırken, bu sayı T4 Topkapı-Mescidi Selam hattında 36 milyon 318 bin 557 ve T3 Kadıköy-Moda hattında da 487 bin 192 kişi oldu.

F1 Taksim-Kabataş füniküler hattında ise aynı yıl 1 milyon 996 bin 457 kişi taşındı. Eyüp-Piyerloti ve Maçka-Taşkışla teleferik hatlarında ise 631 bin 353 kişi taşındı.