İstanbul'da sanat kılıfı altında sapkın eşcinsel etkinliği

AB uyum yasaları çerçevesinde sapkın faaliyetlere bir yenisi eklendi. Sapkın etkinlikte eşcinsellerin fotoğraf ve videoları yayınlanacak, eşcinsellik üzerine paneller düzenlenecek. Etkinlikte İstanbul Hollanda Konsolosluğu'nun başrolde.

Sapkınlığı destekleyen ve eşcinsel evlilikleri yasal hale getiren Hollanda’nın İstanbul Konsolosluğu’nun desteğiyle İstanbul’da kapsamlı bir sapkın etkinliğe imza atılacak. Bugün başlayacak olan ve 5 gün süren etkinlikte eşcinsellerin fotoğraf ve videoları yayınlanacak, eşcinsellik üzerine paneller düzenlenecek. Sosyal sorumluluk projesi adı altında yapılacak etkinlikte 5 gün boyunca eşcinselliğin reklam ve tanıtımı yapılacak.

Milli Gazete'nin haberine göre, sapkın faaliyetler ülkemizde giderek meşruluk kazanıyor. İstanbul Hollanda Konsolosluğu sanat adı altında büyük bir skandala imza atacak. Konsolosluğun desteğiyle İstanbul’da bugün eşcinsel etkinliği yapılacak; eşcinsellerin hayatlarını anlatacak ve 5 gün sürecek kapsamlı bir etkinlik yapılacak. 18-22 Haziran tarihleri arasında ‘Trans Misafir Hanesi’ projesi adı altında yapılacak etkinlikte, İstanbul LGBTT Derneği tarafından açılan ve eşcinsellerin kaldığı Trans Misafirhanesi’nde çekilen fotoğraflar sergilenecek. Aynı zamanda fotoğrafların yer aldığı kitabın da tanıtımı yapılacak. Etkinlik bununla da kalmayıp eşcinsellerin yaşamlarına dair videolar yayınlanarak, eşcinsellerin yaşamları üzerine paneller düzenlenecek. Sözde eşcinsellerin yaşamlarındaki zorluklara dikkat çekmek için yapılan etkinlikle, bilinçaltında eşcinselliğin reklamı yapılacak. Bilindiği üzere Hollanda’da eşcinsel evlilikler yasal hale getirildi. İstanbul’da bugün başlayacak etkiliğin Hollanda Konsolosluğu’nun desteğiyle yapılıyor olması da etkinliğin asıl amacını gözler önüne seriyor.

İFSAT ÇALIŞMALARI SÜRDÜRÜLÜYOR

Kamuoyunda büyük tepki çeken etkinlikle ilgili olarak Valilikten de tepki gelmesi beklenirken, son dönemde Avrupa Birliği Uyum Yasaları çerçevesinde zina suç olmaktan çıkartılmıştı. Avrupa Birliği Uyum Yasaları’ndan sonra bu tür sapkınlığı özendirecek etkinlikler de artmaya başlamıştı. LGBT dernekleri daha da ileri giderek Ramazan ayını bile hedef almıştı. Uzmanlar, bu tür sanat ve eğlence adı altında yapılan sapkın faaliyetlerin toplumun değerlerinde büyük yaralar açtığına dikkat çekiyor.

SOSYAL SORUMLULUK KILIFI VERİLİYOR

Hollanda Konsolosluğu’nun desteğiyle İstanbul’da bugün başlayacak olan ve eşcinsellerin hayatlarının ele alınacağı etkinliğin sosyal sorumluluk projesi kapsamında gösterilmesi anlamlı bulunuyor. Programı düzenleyenlerin bu yolla birçok insanın dikkatini çekmeye çalışması anlamlı bulundu. Eşcinsel evliliklerin serbest olduğu Hollanda’da yapılan bu tür etkinliklerin artık İstanbul’da da yapılıyor olması Türkiye’de toplumsal değerlere karşı nasıl bir savaş açıldığını da gözler önüne serdi.