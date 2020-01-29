  • BIST 119.689
  • Altın 301,724
  • Dolar 5,9546
  • Euro 6,5546
  • Ankara 6 °C
  • İstanbul 11 °C
  • İzmir 16 °C
  • Konya 5 °C
»

İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 83'e ulaştı

Her geçen gün trafiğin çile olduğu İstanbul'da yoğunluk yüzde 80'leri bulurken mesai çıkışı evlerine gitmeye çalışanlar sıkıntı yaşadı
İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 83'e ulaştı

İstanbul'da haftanın her günü, akşam saatlerinde başlayan yoğun trafik çilesi, artmaya devam ediyor.

Özellikle saat 17.00'den itibaren yüzde 80'lere varan yoğunluk artık sıradan bir hal almaya başlamıştı.

YAĞMUR YAĞDI TRAFİK FELÇ

İstanbul’da, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından beklenen sağanak yağış akşam saatlerinde etkisini göstermeye başladı.

Sağanak yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, binaların altında ve duraklarda bekleyerek yağmurdan kaçmaya çalışırken, hazırlıklı olanlar ise şemsiyeleriyle yoluna devam etti.

HARİTADA YÜZDE 83 GÖRÜLDÜ

Mesainin bitimiyle birlikte ise İstanbul trafiğinde de yoğunluk yaşandı. Yer yer İstanbul trafiğinin durma noktasına gelirken, İstanbul Büyükşehir Belediyesi yoğunluk haritasında trafik yüzde 83'lere çıktığı görüldü.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 'Altın Ayı' için 18 film yarışacak29 Ocak 2020 Çarşamba 16:14
  • Ankara'da deprem29 Ocak 2020 Çarşamba 15:51
  • Erdoğan: Kudüs'ün İsrail'e verilme planı asla kabul edilemez29 Ocak 2020 Çarşamba 15:33
  • İçişleri Bakanı Soylu: Sanki kıyamet orada kopmuş29 Ocak 2020 Çarşamba 15:29
  • İnternet üzerinden aldıkları yatak 'sır' oldu29 Ocak 2020 Çarşamba 15:25
  • Elazığ'da pes dedirten olay: Böyle fırsatçılık görülmedi29 Ocak 2020 Çarşamba 15:20
  • Malatya'da da riskli binalar boşaltıldı29 Ocak 2020 Çarşamba 15:13
  • Bakan Varank: 100 bin liraya kadar faizsiz kredi vereceğiz29 Ocak 2020 Çarşamba 15:11
  • Meteorolojiden kar uyarısı29 Ocak 2020 Çarşamba 15:01
  • Evlat nöbetinde 149'uncu gün: Sayı 76'ya yükseldi29 Ocak 2020 Çarşamba 14:42
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti