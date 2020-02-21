  • BIST 115.312
  • Altın 321,001
  • Dolar 6,1080
  • Euro 6,6052
  • Ankara 5 °C
  • İstanbul 7 °C
  • İzmir 10 °C
  • Konya 5 °C
»

İstanbul'daki 2020 UEFA Şampiyonlar Ligi Finali'nin internet sitesi açıldı

Türkiye Futbol Federasyonu, İstanbul'da Atatürk Olimpiyat Stadı'nda 30 Mayıs'ta oynanacak 2020 UEFA Şampiyonlar Ligi Finali için özel haberler ve bilgiler içeren internet sitesini yayına açtı.
İstanbul'daki 2020 UEFA Şampiyonlar Ligi Finali'nin internet sitesi açıldı

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamada, futbolseverlerin, "https://uclfinal.tff.org" adresine sahip web sitesinden; İstanbul, Atatürk Olimpiyat Stadı, ikonik mekanlar ve turistik yerler hakkında bilgi alabileceği belirtildi. 

İnternet sitesinde, futbolseverlere seslenen TFF Başkanı Nihat Özdemir, "Burada, Türkiye Futbol Federasyonunun, uluslararası takvimin en büyük maçına ev sahipliği yapmak için nasıl hazırlanacağı hakkında ihtiyacınız olan tüm bilgileri bulacaksınız." ifadesini kullandı.

Futbolseverlere unutulmaz bir deneyim yaşatmak için yoğun bir şekilde çalıştıklarının altını çizen Özdemir, "Türkiye, futbolu seven bir ülkedir ve aynı sezon ikinci kez uluslararası finale ev sahipliği yapmaktan gurur duyuyoruz. Her şey ağustos ayında UEFA Süper Kupası ile başladı ve şimdi perde başka bir harika fırsat olacağından emin olduğumuz bu finalle kapanacak. Sizi 30 Mayıs'ta İstanbul'da görmeyi dört gözle bekliyoruz ve bu finalin de 2005'te en son ev sahipliği yaptığımız gibi unutulmaz olacağını umuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

TFF 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı da ikinci kez Şampiyonlar Ligi finaline ev sahipliği yapacak olmaktan gurur duyduklarını aktararak, "2005'te düzenlediğimiz final maçı gibi unutulmaz bir fırsat olmasını sağlamak için büyük bir gayretle çalışıyoruz. Türkiye, futbol konusunda tutkulu bir ülke ve İstanbul, 30 Mayıs'ta Avrupa'nın en iyi iki takımı İstanbul'daki tamamen yenilenen Atatürk Olimpiyat Stadı'nda buluştuğunda bir kez daha futbol dünyasının merkezinde olacak. Tüm futbol taraftarlarını kucaklayarak karşılayacağız ve çeşitli insanların ve kültürlerin buluşma noktası olan bu şehirde kendilerini evlerinde hissetmelerini sağlayacağız." şeklinde görüş belirtti.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • GSM operatörlerine deprem cezası21 Şubat 2020 Cuma 09:48
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya UMH Başkanlık Konseyi Başkanı Sarraj'ı kabul etti21 Şubat 2020 Cuma 09:46
  • Şehit haberi sonrası TSK gece yarısı harekete geçti!21 Şubat 2020 Cuma 09:43
  • Merkel ve Macron'dan Putin'e, İdlib'de çatışmaların son bulması çağrısı21 Şubat 2020 Cuma 09:42
  • Milli Savunma Bakanı Akar: Bizim için bütün mesele rejimin ateşkese uyması21 Şubat 2020 Cuma 09:36
  • İdlib’de rejim unsurları böyle vuruluyor21 Şubat 2020 Cuma 09:27
  • İdlib'den şehit haberleri geldi! Türkiye'den jet karşılık!21 Şubat 2020 Cuma 09:24
  • Milli Savunma Bakanlığı: İdlib'de 2 asker şehit oldu, 5 asker yaralandı21 Şubat 2020 Cuma 09:19
  • Dünyada yeni tip koronavirüs bulaşan kişi sayısı 76 bin 700'ü aştı21 Şubat 2020 Cuma 09:16
  • Şehitlerimizin kimlikleri belli oldu21 Şubat 2020 Cuma 03:25
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti