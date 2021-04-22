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İstanbul'un Çamlıca Tepesi'ne dikilen 111 metrelik bayrak direği, yarın devasa Türk bayrağı ile buluşacak

İstanbul'da Çamlıca Tepesi'ne dikilen 111 metre yüksekliğindeki bayrak direğine, yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu'nun katılacağı törenle devasa Türk bayrağı çekilecek.
İstanbul'un Çamlıca Tepesi'ne dikilen 111 metrelik bayrak direği, yarın devasa Türk bayrağı ile buluşacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, bakanlığın üstlendiği proje kapsamında bayrak direğinin Çamlıca Tepesi'ne dikimi gerçekleştirildi.

Küçük Çamlıca Radyo ve Televizyon Kulesi'nin yapılması ile işlevsizleşen ve görüntü kirliliği yaratan antenlerin söküldüğü alana yerleştirilen direğe, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunun 101. yıl dönümünde, bin metrekarelik Türk bayrağı çekilecek. Törene, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu katılacak.

İstanbul'un birçok noktasından görülebilecek bayrak, şehrin silüetine anlam katacak.

Bakanlık tarafından 31 Ocak 2021'de yapımına başlanan yaklaşık 100 ton ağırlığında ve 111 metre yüksekliğindeki direğin alt çapı 335 santimetre, üst çapı 75 santimetre olarak hesaplandı.

İnşa edilen direğin tabanı için 32 ton demir, 240 metreküp beton kullanıldı. Bayrak direği, kaynaksız geçmeli sistem olarak tasarlanıp, en alt parça 410 santimetre, en üst kısım 140 santimetre iç içe giriyor. Toplam direk imalatı 144,75 metre oldu.

Kaynak: Haber Kaynağı
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