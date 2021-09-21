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İşte LGS’yi kazanmanın anahtarı, en kolay yolu: Son Viraj Drift Serisi

LGS’ye hazırlıkta kaynak kitap çok önemli. Adaylar en kaliteli, en özgün, en güncel ve en çok satan hazırlık kitaplarını merak ediyor. Türkiye’de en beğenilen LGS hazırlık kitabı hangisi? LGS’yi kazanmanın anahtarı, en kolay yolu: Son Viraj Drift Serisi:
İşte LGS’yi kazanmanın anahtarı, en kolay yolu: Son Viraj Drift Serisi

Sınav hazırlığında profesyonel destek çok önemli. Ayrıca yardımcı kaynak eserlerin kalitesi ile öğreticiliği de bir o kadar önemli. LGS adayları en kaliteli, en özgün, en güncel ve en çok satan hazırlık kitaplarını merak ediyor. Türkiye’de en beğenilen LGS hazırlık kitabı hangisi? İşte LGS’yi kazanmanın anahtarı, en kolay yolu:
Son Viraj Yayınları Drift serisi nasıl hazırlandı? LGS konularını anlamam için nasıl profesyonel destek alabilirim? Sınavlara tek başına hazırlanmak mümkün mü? Türkiye’de en çok satan LGS Hazırlık Seti hangisi? 

HAYATIN ÜÇTE BİRİ SINAVLA GEÇİYOR

Tüm bu soruların cevaplarına geçmeden önce, duruma bir göz atmamız faydalı olacaktır: Malum sınavlar öğrencilerin hayatında çok önemli bir yer tutuyor. Henüz ilköğretim çağında sınavla tanışan öğrencilerimiz belirli aşamalardan geçtikten sonra yine bir sınav sonucunda aldığı puana göre bir liseye yerleştiriliyor. Ardından yine bir sınav sonucunda yükseköğrenime yani üniversiteye yerleştiriliyor.

drift-serisi-8-sinif.jpg

Yükseköğrenimini tamamlayan öğrencilerimiz de herhangi bir kamu kurumunda işe başlayabilmek için tekrar KPSS’e tabi tutuluyor. Yani bir öğrencinin hiç ara vermediğini düşünürsek 25 yaşına kadar sınavlarla iç içe oluyor. 

Bir insanın ortalama ömrünün neredeyse üçte biri sınavlarla geçiyor. Sınavlara dair durum bu iken bütün öğrenciler başarılı olmak için profesyonel desteğe ihtiyaç duyuyor. Her alanda olduğu gibi sınavlarda da adayların başarısının sırrı profesyonel destekte yatıyor. Yani tek başına çalışmak yeterli olmuyor. Tüm öğrenciler sınava hazırlanırken yardımcı kaynak esere ihtiyaç duyuyor. Tabii bu noktada yardımcı kaynak eser tercihi çok önemli.

turkiye’de-en-begenilen-lgs-hazirlik-seti.jpgKONU ANLATIMI FASİKÜLLER HALİNDE

Ülkemizde her yıl milyonlarca öğrenci LGS’ye hazırlanıyor. Hazırlık aşamasında öğrenciler mutlaka yardımcı kaynak esere ihtiyaç duyuyor. İşte bu noktada karşımıza  Son Viraj Yayınlarının hazırladığı Drift Serisi çıkıyor. Drift Serisinde tüm sınıflarda her branştan soru bankasına ulaşabiliyorsunuz. Konu anlatımlarının fasiküller halinde olması öğrencinin planlı çalışmasına olanak sağlıyor. Öte yandan bire bir videolu konu anlatımlarına da ulaşabiliyorsunuz.

Bloom taksonomisine göre hazırlanmış Son Viraj Drift Serisi bilgi, kavrama, analiz, sentez, değerlendirme, mantık ve muhakeme becerisini geliştiriyor. Öğrencinin sınava hazırlanma aşamasında görsel yorumlama, grafik-tablo okuma ve sözel yeteneğini artırıyor.

LGS KAZANMANIN ANAHTARI OLARAK BİLİNİYOR   

Öğrenciler bu kaynak eserde yazılı sorularına ulaşabildiği gibi deneme imkanından da yararlanabiliyor. Ayrıca LGS çıkmış sorularına erişebiliyor. Proje okullarını kazananların özellikle tercih ettiği Son Viraj Drift Serisi, PISA/TIMSS uyumu ile de dikkat çekiyor.  Son Viraj Drift Serisi öğrenciler ve öğretmenler arasında LGS’yi kazanmanın anahtarı olarak addediliyor. Son derece titiz bir çalışmanın ardından milyonlarca öğrencinin hizmetine sunulan Son Viraj Drift Serisi, Türkiye’de en beğenilen LGS Hazırlık Seti olarak biliniyor. 

TÜM İŞLER KİTABEVLERİNDE BULMAK MÜMKÜN

Türkçe, Fen Bilimleri, Matematik, İngilizce, TC İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi fasiküllerinden oluşan ve büyük emekler verilerek özenle hazırlanan, kendi branşlarında ülkemizde parmakla gösterilen yazar kadrosunun hazırladığı Son Viraj Drift Serisi, bu gün hak ettiği konuma ulaşmış vaziyette. Satış rakamlarında en yakın takipçine açık ara fark atan Drift Serisi’ne erişim ise son derece kolay. LGS Hazırlık Setini ülke genelinde en geniş dağıtım ağına sahip ve Türkiye geneli 500 bayiliği bulunan İşler Kitapevlerinin tümünde bulmak mümkün.  


Gazeteilksayfa.com

 

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