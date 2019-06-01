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İstismar

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Yusuf Akoğul

Değerli okurlar, son birkaç gün içerisinde toplumumuzu derinden etkileyen, üzen olaylar yaşadık. 

Bunlardan birisi Ecrin bebekti. Ecrin sevap demektir, mükafat demektir. Allah’ın mükafatı anlamına da gelmektedir. 

Henüz hayatının başlangıcında olan küçücük bebeğin başına gelenler vicdanların kaldıracağı türden şeyler değildi.

Masum, günahsız daha 1,5 yaşındaki bebeğe cani ve acımasız bir şekilde kıyıldı. 

Maalesef kirli bir mekanda iğrenç bir zamanda yaşıyoruz! 

Bir ay önce kaleme aldığım bir yazımda yine istismarlardan, istirmarların cezasının adaletsiz oluşundan bahsetmiştim. 

O zaman kendimi şu şekilde ifade etmiştim;

"Küçücük yaşlardaki kızlarımız, bacılarımız başına gelebilecek en acı durumlarla karşılaşıyor; cinsel istismara, tacize maruz kalıyor. Bu duruma sebebiyet veren sübyancı şerefsizler ise gereken cezayı çekmiyor. 

Bu zeliller en ağır ceza olan müebbet hapisle yargılansa dahi bu durum hangi ana-babanın yüreğine su serpebilir, toplumun vicdanını nasıl rahatlatabilir?

Kendimizi bu acıyı yaşayan ailelerin yerine koyduğumuzda buna hangi yürek dayanabilir?

Yaşanılan bu acıları düşünerek yetkililere sesleniyoruz;

Artık bu şerefsizlerin boğazlarına urgan dolamanın vakti gelmiştir!

Artık sabilere tecavüz edenlere, askerimize kurşun sıkanlara, vatana ihanet edenlere karşı ‘idam’ cezası gelsin!

Artık yeni bir şehit haberi almayalım, küçük çocukların acısını duymayalım. 

Kısasta hayat vardır.

Adalet yerini bulmalı ve vicdanlar rahatlamalıdır. Bu devlet yöneticilerinin boynuna borçtur."

Yine aynı düşünceler içerisinde bir kez daha "kısasta hayat vardır!" diyorum. 

Tüm bunlar yaşanırken yazar müsveddesinin birisinin çıkıp "Zümrüt Apartmanı” adı altında içinde çocuk geçen müstekreh bir roman yazmış.

Mayasının ne tür pislikle karıldığı meçhul olan bu rezil herifi ayrıca kurgudur diye savunanlar var.

Bunların yanı sıra bu kitabın okurların eline geçmesine kadarki aşamada müsaadesi olanlara ne demeli? 

Bakanlığımız yayıma nasıl müsaade eder? 

Biz bunları sorgularken malum kişi müstehcenlik suçundan tutuklanması istemiyle sevk edildiği mahkemece adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. 

Yayınevi sahibi de adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest kaldı.

Ne diyebiliriz ki!
 

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