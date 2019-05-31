Ramazan ayına veda ve Mübarek Kadir gecesi  

Hüzünlüyüz, üzülüyoruz. Rahmet ayı bizden hızlı bir şekilde akıp gitti. Bizleri Kadir gecesine ulaştıran Rabbimize sonsuz şükür ediyoruz. Ramazan ayının son haftası olan Kadir gecesi bin yıldan daha hayırlıdır.

Gecelerin en feyizlisi maneviyatlısı Kadir gecesidir. Bu gece Ramazan ayının sonlarına denk gelmektedir. İnsanlık için hidayet kaynağı af olma yolu günahlardan temizlenme Allah’a yakınlaşma gecesidir. Kadir gecesi Ramazan ayının son haftasına denk gelmiştir.

Peygamber Efendimiz (S.A.V) Ramazanın son on gününde mescitte kurdurduğu küçük bir çadır içinde itikafa girer, kendisini tam anlamıyla ibadete verirdi. Bizler Ramazan ayında yürekleri yumuşamış, bedenimiz sıhhat bulmuş, sabrı öğrenmiş aç insanların halinden anladık.

Nefsimize bu mübarek Ramazan ayında dur diyebilmiştik. Kadir gecesi doğru yolu gösteren, aydınlığa çıkaran Yüce kitabımız Kuran-ı Kerim indirilmeye başlandığı gecedir. Bu gece ile ilgili Kuran-ı Kerimde şöyle buyruluyor: “Şüphesiz biz onu (Kuran-ı) Kadir gecesinde indirdik Kadir gecesinin ne olduğunu sen ne bileceksin! Melekler ve Ruh (Cebrail) o gecede Rablerinin izni ile her türlü iş için iner de iner, o gece tan yerinin ağarmasına kadar bir esenliktir.”

Bizler bu rahmet gecesini hayırla değerlendirelim. Gönüllerimizi hakiki anlamda Kadir gecesinde aydınlatalım. Peygamber Efendimiz (S.A.V) inanarak ve sevabını Allah’tan umarak Kadir gecesini ihya edenin geçmiş günahları affolunur buyurmuştur. Bizler idrak edip farkına varırsak kaybettiklerimizi buluruz. Zihnimizi ve gönüllerimizi Kuran’ın hürmetine yeniden inşa edelim.

Bu gece kaybettiklerimizi bulma gecesidir. Bizlerde Kadir gecesinde kaybettiklerimizi bulalım. Allah’ın razı olduğu ümmetlerden olmaya çalışalım. Ramazan ayının son günlerinde daha özenle davranmaya çalışalım. Allah’ım bizlere nice Ramazanlara ulaştırması dileği ile Selam ve Dua ile.

