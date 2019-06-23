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İYİ Parti'den ilk açıklama

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın, Ekrem İmamoğlu'nun yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinden zaferle çıkmasının ardından bir açıklamada bulundu.
İYİ Parti'den ilk açıklama

YSK'nın kararı sonrası yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı seçiminde resmi olmayan sonuçlara göre Ekrem İmamoğlu'nun kazanmasının ardından İYİ Parti'den ilk açıklama geldi.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın, yerel seçimlerin ardından bir açıklama yayınladı.

Koray Aydın'ın açıklaması şu şekilde:

"Yenilenen İstanbul seçimlerinin resmi olmayan sonuçlarına göre Sn. Ekrem İmamoğlu yeniden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmiştir. Kendisini kutlar, İstanbul halkına ve Türk milletine hizmet yolunda görevinde üstün başarılar diliyorum.

İstanbul seçimlerinde 81 ilden gelip İYİ Parti Genel Merkezinin programına ve Genel Başkanımız Sn. Meral Akşener'in talimatlarına harfiyen uyarak gecesini gündüzüne katan ve demokrasi destanı yazan onbinlerce partilimize ve tüm İYİ Parti ailesine çok teşekkür ediyorum.

İYİ PARTİ TÜRKİYE’YE İYİ GELMİŞTİR

Türkiye'nin en büyük şehri olan ve 81 ilden gelen tüm partilileri örnek bir konukseverlikle ağırlayan ve verdiği kararla sadece İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanını seçmekle kalmayıp Türk siyasetine de yeni bir istikamet çizen Aziz İstanbul halkına şükranlarımı sunuyorum.

Partimizi kurduğumuzda Türk milletine ilk mesajımız #TürkiyeİYİOlacak şeklinde idi. İYİ Parti liderinden, üyesine ve gönüllüsüne kadar Türk siyasetine ve milletimize iyi gelmiş, milletimizin desteğiyle genelden yerele, yerelden genele büyük bir değişim hareketinin öncüsü olmuştur.

Bu seçimde millet iradesiyle inatlaşanların hüsrana uğradığı bir kez daha tescil edilmiştir. Türk siyaseti ve tüm partiler yenilenen İstanbul seçimlerinde milletin verdiği mesajı almalı ve gerekli dersleri çıkarmalıdır." 

 

 

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