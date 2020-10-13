İYİ Parti'nin başına Koray Aydın geçmelidir

Bu ülkenin bir İyi Parti (İP) sorunu vardır. İşsizlik gibi, trafik gibi, kadına şiddet gibi mutlaka çözülmesi gereken ama her şeyden önce sorun olarak her kesim tarafından kabul edilmesi gereken ciddi bir sorun…

Sorunun adı İP olunca ilk akla gelen de elbette Meral Akşener oluyor. Biz, Fetullahçı Terör Örgütüyle Sivil Mücadele Platformu olarak, İP’ye ve Meral Akşener’e vaktiyle çok sorular yönelttik ama hiçbirine cevap alamadık. Hatta İP kurulur kurulmaz, daha doğru deyişle sorun ortaya çıkar çakmaz, İP’nin kapatılması için adli süreç başlattık. Zira atamız Osmanlının kurucuları Kayı Boyunun sancağını çalıp parti amblemi yapmak Siyasi Partiler Kanununa açıkça aykırı olduğu gibi son dönemde gösterime giren filmler nedeniyle halk nezdinde popüler olan Kayı Boyu sancağını kullanarak milliyetçi oyları devşirmeye çalışmak tam bir şark kurnazlığıdır. Neyse bu süreç devam ediyor… İsteyen adlî mercilerden safahatı öğrenebilir.

Bir de şöyle bir durum var:

FETÖ’nün vaktiyle en önde gelen simaları arasındayken sonradan tövbe edip itiraf ve ifşaatlarda bulunan Nurettin Veren, canlı yayında herkese bir faks göstermişti. Zamanın hızlı FETÖ’cüsü Nurettin Veren’e hitaben yazılmış Meral Akşener imzalı kısa faksta; “İçişlerine Bakanlığına atanmam nedeniyle gösterdiğiniz nazik ilgiye teşekkür eder, en iyi dilekle sevgi ve saygılarımı sunarım.” Veren, 1990'lı yıllarda Meral Akşener, Işılay Saygın ve Ufuk Soylemez'i, teröristbaşı Gülen'in isteğiyle Çiller'in bakan yaptığını, kendisinin de aracı olduğunu iddia etti. Hem de ne iddia! Boy boy delillerin milletin gözüne sokulduğu, siyasi arenayı gümletecek bomba gibi bir iddia…

Pekâlâ bu skandala rağmen faksı inkâr edemeyen Meral Akşener sonuçta milletten özür dileyip siyaseti bıraktı mı?

Ne gezer…

Asla unutulmaması gereken diğer bir hadise ise FETÖ’nün en ünlü simalarından firari Emre Uslu ile Meral Akşener arsındaki 19 Temmuz 2013 tarihli twitter yazışması idi:

Emre Uslu: Bugün pozitif takılacağım, nasıl başlayacağımı bilmiyorum. Ne var etrafta pozitif?

Meral Akşener: Siz bulamaz iseniz biz ne yapalım

Emre Uslu: Hayır bugün gerçekten pozitif olacağım. Siz iyi haber verin bari sn. Bakan?

Meral Akşener: Ben muhalefetim olmaz. Siz bulun ki rahat uyuyalım

Emre Uslu: Cumhurbaşkanı adaylığınızı açıklasanız pozitif olurdu

Yazışma ortada, kimse inkâr edemiyor. Hesaplar mavi çentikli yani teyitli, tescilli, orijinal, sahibine ait.

Soru şu: Meral Akşener’in azılı bir teröristle arasındaki bu pervasız muhabbeti normal mi karşılamalıyız? Bunun bir bedeli olmayacak mı? İnfaz listeleri hazırlayan, 15 Temmuz’da beni ve binlerce vatanseveri darağacında sallandırmak için harekete geçen cani terör örgütü FETÖ’nün ABD’ye kaçıp CIA’e sığınan azılı bir militanı, bir siyasi lidere Cumhurbaşkanı adaylığınızı açıklasanız pozitif olurdum diyor. Tarih 19 Temmuz 2013! Özellikle İP’li vatandaşlara sormak istiyorum: Meral Akşener’i neden bu denli sorgusuz sualsiz destekliyorsunuz, bütün bu saydıklarım sizin için hiçbir anlam ifade etmiyor mu? Emre Uslu denen teröristin twitter’da Türkiye Cumhuriyeti aleyhine her gün paylaşıp durduğu binlerce hakaretamiz ihanet twitinden haberiniz var mı? Haberiniz olduğu hâlde bu duruma tepkisiz kalmanız sizce normal bir durum mu? Buyurunuz, cevap veriniz…

Gelelim günümüzdeki kavgaya…

Koray Aydın, İP’de üst düzey bir siyasetçi. Kendine göre sevenleri var, grubu var, parlak bir siyasi geçmişi var. Meral Akşener tayfası, İP’deki son parti içi seçimlerde Koray Aydın kendi listesiyle varlık göstermeye çalıştı, muhalefet etti diye adamı linç etmeye kalkıştı. Bu mudur demokrasi?

Şimdi İP’li vatandaşlara tekrar soruyorum: İP’nin başına yukarıda anlattığımız Meral Akşener mi yakışır yoksa Koray Aydın mı? Bana göre elbette Koray Aydın yakışır. En azından partideki FETÖ METÖ muhabbetleri artık sona ermiş olur. Hem Meral Ablanız biraz dinlense kötü mü olur?

Sırf aykırı ses çıkardı diye Koray Aydın’a çizik atmaya çalışan, partiden def etmek için elinden geleni ardına koymayan irade, vatan için, millet için, devlet için hayırlı bir irade değildir. Olamaz! Sağlıklı bir irade hiç değildir.

Olamaz!

Velhasılıkelam Recep Tayyip Erdoğan’ı otokratik olmakla, diktatör olmakla suçlayan zihniyetin önce kendisini iyice bir sorgulaması gerekmekte.

Bir kez daha altını çizerek söylüyorum ve tüm İP’lilere sesleniyorum: İP’nin başına Koray Aydın geçsin! İP Başkanlığını Sayın Koray Aydın hak ediyor, Meral Akşener hak etmiyor! Mantık dışı siyasi ihtirasları bir tarafa bırakın, şapkanızı çıkarıp önünüze koyun, aklıselim şekilde düşünün; eminim ki siz de bana hak vereceksiniz.

Haydi kolay gelsin…

Not: Meraklıların, Ver Papazı Al Papazı kitabımın 232-237 sayfaları arasındaki “Meral Akşener’in 15 Temmuz Perspektifinden Kısa Hayat Öyküsü” adlı makalemi okumalarını öneririm.

