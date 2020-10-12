O Ateş Sizi Yakar

Hatay’da çıkan yangını ateşin çocukları adlı PKK uzantılı bir grup örgüt üstlendi. Kesin olmamakla birlikte kamuoyunun görüşü de bu yönde. Buna rağmen HDP yakılan alanların maden sahası olduğunu, bu yüzden devletin yaktığını iddia ediyor. Bu kadar da yüzsüzlük olmaz. Bu örgüt daha öncede bir çok yerde ormanları yakmış ve üstlenmişti. Bu sabotaja rağmen devleti suçlamak arsızlıktır.

Yılın 365 günü çevreci, hayvansever, hümanist olan HDP nedense ateşi yakanları lanetleyemiyor. Suçu devlete atıyor. Neden acaba?

Yanan sadece bizim canımız, ciğerlerimiz, ormanlarımız değil. Orada yanan sadece ağaç değil milyonlarca canlıdır da. Bir habitat yok ediliyor. PKK son yıllarda aldığı darbelerden dolayı ülke içinde kıpırdayamaz duruma getirildi. Bitti bitecek durumda. Bu yüzden farklı yollara başvuruyor. İç İşleri Bakanı Süleyman Soylu’nun değimiyle bu çıyanlar ne yaparlarsa yapsınlar başaramayacaklar. Yaktıkları bu ateş dönüp dolaşıp yine kendilerini yakacak.

İşgalci devlet ile ateşkes olmaz

Azerbaycan ile Ermenistan ateşkeste anlaştı. Anlaşmanın hemen ardından Ermenistanın ateşkese uymadığı ortaya çıktı. Dün de Ermenistan ordusu Gence, Berde, Terter ve Mingeçevir’e füze saldırısı düzenledi. 7 sivil vatandaş hayatını kaybederken, 33 kişi de yaralandı. Ermenistan ateşkes olmasına rağmen sivilleri vuruyor. Savaş suçu işliyor. İnsanlık suçu işliyor. Soydaşlarımızı katlediyor. Tüm dünyanın gözü önünde bunu yapıyor ama hiçbir ülke kınama dahi açıklamıyor. Ateşkesi bozan Azerbaycan olsaydı o zaman da böyle sessiz kalırlar mıydı? Sanmam.

Ermenistan’ın barış dilinden anlamadığı apaçık ortada. Bu işi masada çözülecek bir iş değil. Ermesitan işgalci bir devlet. Ateşkesten analayavcak bir devlet olsaydı, işgal ettiği topraklardan çekilirdi. Bu yüzden ateşkes yapılmamalı. Eğer ateşkes sağlandı denilip, geri çekilinirse Ermenista’ın tacizleri bir 30 yıl daha devam eder. O yüzden onlarca yılın birikmiş enerjisi, ruhu, milliyetçiliği devam ettirmenin ve Karabağ’ı geri almanın tam zamanı.