Japonya'da Hagibis Tayfunu'nda ölü sayısı 68'e yükseldi

Japonya'da hafta sonu 6 bölgede etkili olan Hagibis Tayfunu nedeniyle ölenlerin sayısı 68'e yükseldi.

Japonya'da hafta sonu 6 bölgede etkili olan Hagibis Tayfunu nedeniyle ölenlerin sayısı 68'e yükseldi.

Kyodo haber ajansının çeşitli kaynaklardan derlediği bilgiye göre, Japonya'yı hafta sonu etkisi altına alan Hagibis Tayfunu'nun neden olduğu afet ve kazalarda 68 kişi hayatını kaybetti.

Sivil savunma güçleri, polis ve itfaiye yetkilileri, tayfunun etkili olduğu bölgelerde 100'den fazla kişinin yaralandığını, kayıp 15 kişiyi arama çalışmalarının sürdüğünü aktardı.

Altyapı Bakanlığından yapılan açıklamada, ülke genelinde Hagibis Tayfunu nedeniyle toprak setleri yıkılan nehir sayısının 47 olduğu bilgisi paylaşıldı.

Tayfunun, ülkenin çeşitli kesimlerinde sellerin yanı sıra toprak kaymalarına, elektrik ve su kesintilerine yol açtığı vurgulanırken, hükümet yetkilileri, Japonya'nın 19 bölgesinde toplam 146 toprak kayması meydana geldiğini belirtti.

Yetkililer, tayfun nedeniyle oluşan hasarın, bazı bölgelere yüksek su seviyesine bağlı olarak ulaşılamaması nedeniyle tam olarak netlik kazanmadığını ifade etti.

Yeniden inşa çalışmaları için ek bütçe taslağı hazırlanacak

Ekonomi, Sanayi ve Ticaret Bakanı Isshu Sugawara, yaptığı açıklamada, elektrik verilemeyen hane sayısının bu sabah itibarıyla 34 bine gerilediğini belirtti.

Sağlık Bakanlığı da 13 bölgede su kesintisinin yaşandığı hane sayısının 133 bin olduğunu açıkladı.

Japonya Başbakanı Abe Şinzo, hükümetin, afetten etkilenen bölgelerdeki yeniden inşa çalışmaları için rezerv fonlarını kullanacağını ve ek bir bütçe taslağı hazırlayacağını belirtti.

Çoğu tren seferinin normale döndüğü kaydedilirken, ülkenin 7 bölgesinde bugün 200'den fazla ilkokul, ortaokul ve lisenin kapalı olduğu bildirildi.

Tayfunun yol açtığı sel ve toprak kaymalarından etkilenen bölgelerde, asker, polis, itfaiye ve sahil güvenlik ekiplerinden oluşan 110 bin civarında kişinin katıldığı arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Honshu Adası'nda 6 milyondan fazla kişinin tahliyesi önerilmişti

Meteoroloji birimi, Hagibis'in son 60 yılın en şiddetli tayfunu olabileceği uyarısında bulunmuştu.

Başta başkent Tokyo olmak üzere Gunma, Saitama, Kanagava, Yamanaşi, Nagano ve Şizuoka vilayetlerinde acil durum ilan edilmişti.

Cumartesi günü başlayan ve hızı saatte 180 kilometreye ulaşan tayfunun beraberinde getirdiği aşırı yağışlar nedeniyle, Japonya'nın Honshu Adası'nda 6 milyondan fazla kişinin tahliyesi önerilmişti.

Yangın ve Afet Yönetim Ajansı, tayfun nedeniyle dün itibarıyla tahliye edilen kişi sayısının, 17 bölgede toplam 38 bin civarında olduğunu duyurmuştu.

Abe, kabine üyelerine, yerel makamlardan talep beklemeden tayfundan etkilenen bölgelerdeki elektrik ve su sistemleri gibi altyapının bir an önce onarılması, gıda, su ve diğer malzemelerin tedarik edilmesi talimatı vermişti.