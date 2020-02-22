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Kadın girişimci hibe koyunlarla kendi çiftliğini ve mandırasını kurdu

Aksaray'da 55 yaşındaki Döndü Birgin, İŞKUR'un "Engelli ve Eski Hükümlü Kendi İşini Kurma Projesi"ne başvurarak aldığı koyunlarla kurduğu çiftliği ve mandırasında ailesinin yükünü sırtlıyor.
Kadın girişimci hibe koyunlarla kendi çiftliğini ve mandırasını kurdu

Aksaray'da 55 yaşındaki 4 çocuk annesi hafif zihinsel engelli Döndü Birgin, İŞKUR'un projesine başvurup hibe desteğiyle aldığı koyunlarla kendi çiftliğini ve mandırasını kurdu.
Gülağaç ilçesi Cumhuriyet köyünde yaşayan Birgin, 2018'de açılan sürü yöneticiliği kursuna katıldıktan sonra İŞKUR'un "Engelli ve Eski Hükümlü Kendi İşini Kurma Projesi"ne başvurdu.

Hazırladığı projenin onaylanması üzerine 33 bin lira hibe desteğiyle koyun alan Birgin, yavrulayan hayvanları sayesinde 55 bin liraya mal ettiği mandırasını da yaptı.

Şu anda 70 koyunluk sürüye sahip olan Birgin, eşinin de geçen yıl işinden çıkarılması nedeniyle evinin tüm yükünü tek başına sırtlıyor.

Döndü Birgin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İŞKUR tarafından açılan projeyi duyar duymaz başvuruda bulunduğunu söyledi.

Kursun ardından 4 gün staj eğitimi aldığını ve başarılı olduğunu anlatan Birgin, eğitim sonrasında hibe desteğini almaya hak kazandığını belirtti.

Birgin, "Stajda bize hayvanlara nasıl bakılacağı ve yemlerinin nasıl hazırlanacağı gibi şeyleri öğrettiler. Devletimiz sağ olsun 33 bin lira verdi. Ben de gittim 32 koyun aldım. Biraz paramız kaldı, onu da hayvanların yemi için ayırdım. Böylece hayvancılığa başlamış oldum." dedi.

Hayvanlarıyla yakından ilgilendiğini vurgulayan Birgin, erken kalkarak onların yemini ve suyunu verdiğini, çiftlik işlerinde gün boyunca çalıştığını ifade etti.

"Bunlar benim canım ciğerim, hepsini çok seviyorum"
Hayvancılık yaparak ailesinin geçimini sağladığını anlatan Birgin, çocukları ve torunlarının eğitim masrafını da buradan karşıladığını belirtti.

Küçükbaş hayvan yetiştiriciliğini, imkanı olan herkese tavsiye eden Birgin, şunları kaydetti:

"Koyunlarımı alalı iki yıl oldu. İkinci yavrularını alıyorum. Yeni yeni kuzulamaya başladılar. Geçen yılki yavruları sattım. Mandıramı da yaptım, biraz da borçlandım. Bunlar benim canım ciğerim, hepsini çok seviyorum. Onları sürekli okşuyorum. Bu hayvanlar bana heyecan veriyor. Onlarla sürekli ilgileniyorum."

Kaynak: Haber Kaynağı
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