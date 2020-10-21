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Kadınların kavgasını ayırmak isteyen başgardiyan, tabancayla yaralandı

Karaman'da yakınlarını ziyarete gelen ve kadınlardan oluşan iki grup arasında, cezaevi önünde kavga çıktı. Kavga sırasında çantasından tabanca çıkartan Elmas N., elindeki tabancayı almak isteyen Başgardiyan Hacı Ali Soyyiğitoğlu’nu (55), kasığından vurdu.
Kadınların kavgasını ayırmak isteyen başgardiyan, tabancayla yaralandı

Olay, saat 12.30 sıralarında Atatürk Mahallesi'ndeki Karaman M Tipi Kapalı Cezaevi'nde meydana geldi. Yakınlarını ziyarete gelen iki kadın grubu, cezaevi önünde belirlenemeyen nedenle tartıştı. Tartışma sırasında kadınlardan Elmas N., çantasından tabancasını çıkarttı. Bunu gören Başgardiyan Hacı Ali Soyyiğitoğlu, müdahale edip Elmas N.'nin elindeki tabancayı almak istedi. Çıkan arbedede tabancanın ateş alması sonucu kasığından yaralanan Soyyiğitoğlu, kanlar içinde yere yığıldı. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, yaralı Soyyiğitoğlu’nu ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Elmas N. ve kavgaya karışan diğer kadınlar, polis tarafından gözaltına alındı. 

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. 

Kaynak: Haber Kaynağı
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