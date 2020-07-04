  • BIST 115.748
  • Altın 391,772
  • Dolar 6,8651
  • Euro 7,7192
  • Ankara 16 °C
  • İstanbul 24 °C
  • İzmir 26 °C
  • Konya 16 °C
»

Kahramanmaraş tarihinde yurt dışından gelen ilk uçak törenle karşılandı

İNGİLTERE'den 160 yolcusuyla kalkan TI232 sefer sayılı uçak, Kahramanmaraş Havalimanı'na indi. Yolcular, şehrin tarihinde yurt dışından direkt havalimanına inen ilk uçak olması nedeniyle Maraş Dondurması ve çiçekle karşılandı.
Kahramanmaraş tarihinde yurt dışından gelen ilk uçak törenle karşılandı

Kahramanmaraşlı turizmci iş insanı Selahattin Pınarbaşı'nın organizesiyle gerçekleşen uçuşta Londra'dan 160 yolcusuyla havalanan TI232 sefer sayılı uçak, saat 19.00'da Kahramanmaraş Havalimanı'na indi. Yolcuları havalimanında TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Arif Şen, Kültür ve Turizm İl Müdürü Seydihan Küçükdağlı ile yakınları karşıladı.

Pasaport işlemlerinin ardından yurt dışı gelen yolcu kapısından çıkış yapan yolcuları Büyükşehir Belediyesi, Onikişubat Belediyesi ve Pazarcık Belediyesi temsilcileri çiçeklerle karşılayarak Maraş Dondurması ikram etti.

'BU HAVAALANINA ULUSLARARASI İNİŞLERİN YAPILMASINI DEVAM ETTİRECEĞİZ'

Celalettin Güvenç, Kahramanmaraş Milletvekili olarak gururlu ve mutlu olduğunu belirterek, "Hamdolsun bir şey başardık. Biz ilk defa 2.5 yıl önce Sayın Bülent Tüfenkçi Ticaret Bakanıyken buranın gümrüklü kapı haline gelmesini sağladık. Uzun görüşmelerden sonra sayın bakanın onayıyla onu sağlamıştık. Bugün ise Avrupa'dan charter seferini Londra'dan non-stop olarak havaalanımıza indirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Şehrimizin çocuğu, bu işlerle iştigal eden Selahattin bey beni aradı, 'Birçok vilayete non-stop yolcu götürüyoruz ama Kahramanmaraş'ımıza daha olmadı bize destek olun' dedi. Biz de bütün gücümüzle yanında olacağımızı söyledik. Hafta sonu Ulaştırma Bakanımıza bizzat Selahattin beyin talebini ilettik. Bakanımıza da teşekkür ediyorum direkt talimat verdi ve insanlarımız kendi evine Londra'dan direkt indi. Bu havaalanına uluslararası inişlerin yapılmasını devam ettireceğiz. Şehrimiz buna layıktır" diye konuştu.

'KAHRAMANMARAŞ İÇİN ÖNEMLİ BİR GÜN'

Kültür ve Turizm İl Müdürü Seydihan Küçükdağlı ise Londra'dan gelen uçağın yurt dışından direkt uluslararası uçuşla Kahramanmaraş Havaalanı'na inen ilk uçak olduğunu belirterek, "Kahramanmaraş için önemli bir gün, önemli bir tarih. Bunu hak ediyordu. Yıllardır gerçekleştirilen çalışmalarla da mevcut altyapısıyla, kültür turizm alanında değerleriyle, doneleriyle Kahramanmaraş'ın büyük bir şehir olduğunu ve her türlü organizasyona, çalışmaya cevap verebileceğini ifade ediyorduk. Nitekim bugün bir ilk gerçekleşiyor Kahramanmaraş için. Emeği geçen tüm devlet büyüklerimize ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

'SEVE SEVE RİSK ALMAYA HER ZAMAN HAZIRIM'

Selahattin Pınarbaşı da desteklerinden dolayı Celalettin Güvenç'e teşekkür ederek, "Londra'da yaklaşık 500 bin Türk vatandaşı yaşıyor ve bunun yaklaşık 100 bini Kahramanmaraşlı. Neden olmasın, potansiyel var. Afşinlisi, Pazarcıklısı, Elbistanlısı, Göksunlusu neden Londra'dan direkt kendi şehirlerine gelmesinler. Benim projelerim var ve bu anlamda gereken ilgiyi, desteği görürsek seve seve risk almaya her zaman hazırım" şeklinde konuştu.

Gurbetçiler de İngiltere'den Kahramanmaraş'a gelebilmek için çoğunlukla İstanbul'a indiklerini, ondan sonra ikinci bir uçak ya da karayolunu kullanarak Kahramanmaraş'a geldiklerini belirterek, "Direkt uçuş çok iyi oldu. Londra'dan Kahramanmaraş'a direkt uçuşların devamını bekliyoruz" dedi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Cuma hutbesi: Sabrın sonu selamettir03 Temmuz 2020 Cuma 10:14
  • Devlet Tiyatroları açık havada 'perde' dedi03 Temmuz 2020 Cuma 09:08
  • Aslan Park ailesine iki yavru Bengal kaplanı daha katıldı02 Temmuz 2020 Perşembe 11:27
  • 2020 Kurbanlık fiyatları ne kadar? Kurbanlıklar için fiyat açıklaması02 Temmuz 2020 Perşembe 09:40
  • 2 katlı ahşap ev çıkan yangında kullanılmaz hale geldi02 Temmuz 2020 Perşembe 06:20
  • Adıyaman'da, şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı02 Temmuz 2020 Perşembe 06:17
  • Bilecik’te iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 6 yaralı02 Temmuz 2020 Perşembe 06:16
  • Yüz yıllık vaat Filyos'ta sona gelindi01 Temmuz 2020 Çarşamba 13:03
  • Bozkırın ortasındaki Balıklı Göl güzelliğiyle büyülüyor01 Temmuz 2020 Çarşamba 11:27
  • Yeşil Kaman TV’nin Kargınselimağa Köyü programı30 Haziran 2020 Salı 14:55
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti