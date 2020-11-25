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Kahramanmaraş'ta, 1 ayda silahla havaya ateş eden 107 kişi yakalandı

Kahramanmaraş'ta, polis ekiplerince son 1 ayda yapılan çalışmalarda, havaya silahla rastgele ateş eden 107 kişi yakalandı.
Kahramanmaraş'ta, 1 ayda silahla havaya ateş eden 107 kişi yakalandı

Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü, silahla havaya rastgele ateş açarak, birçok kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olanların önüne geçmek için çalışma başlattı. Çalışma kapsamında, '155 Polis İmdat' hattına gelen ihbarlara da anında müdahale eden ekipler, son 1 ayda havaya ateş açan 107 kişiyi yakalayarak, gözaltına aldı. Bu kişilerden 28'i, suçüstü yakalanırken, 79'u da havaya ateş edip, kaçarken ve saklandıkları ev ile iş yerlerinde yakalandı. Magandalarla birlikte 43'ü ruhsatsız 49 tabanca, 47 ruhsatsız tüfek ve 17 kurusıkı tabanca olmak üzere 113 silah ele geçirildi. Gözaltına alınan 107 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, halkın huzur ve güvenliği için 7 gün 24 saat görev başında olunduğu belirtilerek, "Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği için her türlü tedbir alınmış olup, ateşli silahlarla havaya ateş eden magandalarla etkin mücadelemiz devam edecek" denildi.

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