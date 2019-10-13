Kaliteli Türk narı ihracatı artacak

Geçen yıl yaklaşık 115 milyon dolarlık dış satımın yapıldığı narda 2019'da ise 125 milyon dolarlık ihracat hedeflendi.

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Uçak, verim ve kalite açısından iyi bir dönem geçirdiklerini narda, bu yıl 125 milyon dolarlık ihracat beklediklerini söyledi.

Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) verilerinden derlenen bilgilere göre, Türkiye 2017'de 96 milyon 715 bin dolarlık nar ihracatına imza attı.

Geçen yıl ise Rusya pazarının güçlenmesiyle nar ihracatı bir önceki yıla göre yüzde 19 artarak 115 milyon dolara yükseldi.

Bu sezon kalitesiyle ön plana çıkan Türk narında ihracatın 2019'u 125 milyon dolarla kapatması öngörülüyor.

Ocak-Eylül 2019 verilerine göre, nar ihracatında ilk sırada 10 milyon 758 bin dolarla Rusya yer alıyor. Bu ülkeyi 9 milyon 31 bin dolarla Irak ve 3 milyon 997 bin dolarla Almanya izliyor.

"Meyveler geç olgunlaştı"

Hayrettin Uçak, bu sezon bütün meyve ve sebzenin hava şartlarından dolayı yaklaşık 2 hafta geç olgunlaştığını söyledi.

Bunun da ihracat rakamlarına ilk olarak olumsuz yansıdığını dile getiren Uçak, "Ancak sezon sonunda baktığımızda daha doğru değerlendirme yapabiliriz. Sadece narda değil diğer ürünlerde de aynı durum söz konusu." diye konuştu.

Geçen yıl 115 milyon dolarlık nar ihracatına imza attıklarını dile getiren Uçak, bu üründe ivme kazanmaya başladıklarını vurguladı.

"68 ülkeye ihracat"

Dış pazarda ülke sayısını da artırmayı amaçladıklarını belirten Uçak, şunları kaydetti:

"Geçen yıl 68 ülkeye ihracatımız var. Bu yılda inşallah iyi olacağını ümit ediyoruz. Narlarımızın kalitesi güzel. Hava şartları çok iyi gidiyor. Tahminimize göre geçen yılın üzerine 10 milyon dolar koyacağız. Uzak Doğu üzerinde çalışmalarımız var. Verim ve kalite açısından iyi bir dönem geçirdiğimiz narda, bu yıl 125 milyon dolarlık ihracat bekliyoruz."

Uçak, narın kilogramının şu anda tarlada 2 - 2,5 lira civarında satıldığını da kaydetti.