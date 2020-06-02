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Kamu çalışanları için idari izne esas olacak hastalıklar belirlendi

Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, "Kovid-19 hastalığı için risk grubunda olan kronik hastalıklar" başlıklı resmi yazıyı, tüm kamu kurum kuruluşlarına ve valiliklere gönderdi.
Kamu çalışanları için idari izne esas olacak hastalıklar belirlendi

Sağlık Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgın sürecinde, kamu çalışanları için idari izne esas olacak hastalıkları belirledi.

"Kovid-19 hastalığı için risk grubunda olan kronik hastalıklar" başlıklı resmi yazı, Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından tüm kamu ve kurum kuruluşları ile valiliklere gönderildi.

Resmi yazıda; 29 Mayıs 2020 tarihli ve 3139 sayılı mükerrer Resmi Gazete'de, Cumhurbaşkanlığı tarafından "COVİD-19 Kapsamında Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Normalleşme ve Alınacak Tedbirler" konulu 2020/8 sayılı genelgenin yayımlanarak yürürlüğe girdiği bilgisine yer verildi.

Söz konusu Genelge hükmüne göre, çalıştırılma biçimine bakılmaksızın kamu kurum ve kuruluşlarında (Sağlık Bakanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı hariç) çalışan yönetici kadro ve pozisyonunda bulunanlar hariç, 60 yaş ve üzerinde olanlar ile Sağlık Bakanlığınca belirlenen kronik hastalığı bulunanların idari izinli sayılacağı öngörüldü.

Bu kapsamda, kamu çalışanlarından idari izne esas olmak üzere Kovid-19 hastalığı için risk grubunda olan kronik hastalıklar, resmi yazıda şöyle sıralandı:

"Halen immünsüpressif tedavi alanlar, metastatik veya kemoterapi, radyoterapi alan kanser hastaları, kornea nakli hariç solid organ nakli, kemik iliği-kök hücre nakli yapılan hastalar, kronik obstrüktif veya destrüktif akciğer hastalığı veya status astmatikus hikayesi olan hastalar, insüline bağlı diyabet ve komplike (serebrovasküler, koroner, böbrek, polinöropati) insülüne bağımlı olmayan diabetes mellitus hastaları, komplike hipertansiyon (serebrovasküler, böbrek, konjestif kalp yetmezliği), dekompanse kalp yetmezliği, akut koroner sendrom geçiren hastalar, kronik karaciğer ve böbrek yetmezliği olanlar, serebrovasküler hastalık (inme-kanama) geçirenler)."

Kronik hastalık durum belgesi, e-nabız sistemi üzerinden alınabilecek
Sağlık Bakanlığınca belirlenen hastalıklardan 1 Haziran 2020'den önceki 2 yıl içerisinde 2 kez aynı tanıyı almış olan kamu çalışanlarına, Bakanlığın e-nabız sistemi üzerinden "İdari izne esas Covid-19 hastalığı için risk grubunda olan kronik hastalık durum belgesi" üretileceği bildirildi.

Kamu çalışanları, söz konusu belgeyi e-nabız sistemi üzerinden temin edebilecek.

Sistem üzerinden "idari izne esas Covid-19 hastalığı için risk grubunda olan kronik hastalık durum belgesi"ni alamayan kişiler, mevcut hastalık raporlarıyla kayıtlı olduğu aile hekimine müracaat edecek, durumu uygun görülenlere hastanın ibraz ettiği hastalık raporları ek yapılarak, aile hekimi tarafından "Covid-19 idari izin" tanısı ile durum bildirir tek hekim raporu düzenlenecek.

Kaynak: Haber Kaynağı
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