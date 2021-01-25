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Kapadokya'da sit alanındaki 25 yapı daha yıkıldı

Kapadokya'da, doğal ve arkeolojik sit alanı içine yapılan 25 yapının daha yıkımı tamamlandı.
Kapadokya'da sit alanındaki 25 yapı daha yıkıldı

Kapadokya Alan Başkanlığınca yürütülen incelemelerin ardından peribacalarının yakınlarına kaçak ve izinsiz inşa edildiği belirlenen yapıların ortadan kaldırılmasına yönelik çalışma sürüyor.

Son bir hafta içinde Ürgüp ilçesi Aktepe ve Ağıllı mahallelerinde, sahiplerine önceden tebliğde bulunulan 25 yapının yıkım işlemi tamamlandı.

Yetkililer, usulsüz ve kaçak olduğu tespit edilen yapıların yıkımının süreceğini bildirdi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un, 3 Kasım 2018'de Nevşehir'deki incelemeleri sırasında yaptığı açıklamanın ertesi günü başlatılan çalışmalar kapsamında, bugüne kadar 335 yıkım gerçekleştirildi.

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