Günlerce süren muharebe ardından zafer bizim oldu. Tekbirler, sevinç gözyaşları, gülücükler Türkiye ve Azerbaycan’ı doldu, taşırdı. Mubariz’in ruhu şad şimdi, Elçibey’in kırgınlığı diniyor. Her ‘’Çırpınırdın Karadeniz’’ söylerken ‘’Azerbaycan bayrağını Karabağ’a dikeceğik!’’ diye ekleyen Azerin’in gözleri parlıyor. Yıllarca bu anı beklemiştik, şanlı zaferde gözyaşlarımızı tutamadık. Azerbaycan’ın yarasına nasıl ortak olduysak mutluluğuna da öyle ortak olduk.

Tarihte eşi görülmemiş bir vahşetle katliam yapan ermeniler şimdi arkalarına baka baka defolup gittiler. Silahsızlara, kadınlara ve masum çocuklara gücü yeten soysuzlar karşılarında Azerbaycan askerini gördüklerinde hiçbir şey yapamadı. Ermeni askerler oluk oluk cepheyi terk ederken, komutanları ise kaçmasınlar diye onları ayaklarından siperlere bağlıyordu. Sonrasında ise kendileri de kaçıyordu. Böylesine savaş ahlak ve şerefinden yoksun bir millet nasıl zafer kazansın?

Oysa biz, masumlara, sivillere dokunmadan cephede erkekçe işgalcilere cevaplarını verdik. Onlar ise çatışmak yerine kaçmayı, vuruşmak yerine sivil alanlara bomba atmayı seçtiler. Aradaki farkı yine bütün dünya gördü. Mescidlerimizi domuz çiftliğine çevirenlerin cesetleri çamurlarda domuz gibi yatıyor. Türk milleti bir kez daha sütten kesilmemiş bebelerin intikamını şereflice aldı.

Muharebeye damga vuran sözler ise şüphesiz Azerbaycan Devlet Başkanı İlham Aliyev’in ‘’İti qovan gibi qovuruk.’’ ve ‘’Ne oldu Paşinyan?’’ sözleri idi.

Paşinyan! Halaylar çekiyordu Karabağ’da, güya destek veriyordu askerlerine! Şimdi ise onu paramparça etmek isteyen kendi halkı ile karşı karşıya. Fare gibi saklanarak dolaşıyor ülkesinde. Zafer naraları atıyordun ‘’Ne oldu Paşinyan?!’’

Özellikle senelerdir beklediğimiz bu tavrı sergilemediği için tepkimizi çeken İlham Aliyev’e, muharebe sürecindeki kararlılık ve dik duruşu için tebrik ve teşekkür ederiz. Rusların belirli süre Karabağ’da kalacak olmasını zafere düşen bir gölge olarak görüyor ve asla güvenemeyeceğimiz Rusların bölgeyi terkiyle Karabağ’ın tam manasıyla Azerbaycan’ın olacağını düşünüyoruz.

Kahraman Azerbaycan ordusunun şehit olan aziz neferlerine ve şehit düşen sivil Türk halkına Allah’tan rahmet diliyoruz. Ailelerine sabır diliyoruz. Gazilerimize şifa ve afiyet diliyoruz.

Çocukluğumuzda gözyaşlarımızla süslediğimiz dualarımızı gençliğimizde hürriyet rahmetini yeşertmeye vesile kılan Rabbimize sonsuz hamdü senalar olsun.

KARABAĞ AZERBAYCANDIR!