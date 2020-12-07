Dört Gitti Bir Geldi!

Ekosistemin bozulması beraberinde pek çok sorunu da getirmiştir. Küresel ısınma sayesinde dört mevsim kalkmış iki mevsime düşülmüş, canlı türlerinde bariz azalmalar görülmüştür. Küresel ısınma sayesinde diyoruz ama bunda insanoğlunun bir parmağı yok mu? Her sorunda olduğu gibi insanın payı tabiki de var. Doğaya insandan başka bir canlı türü zarar vermez. Ne hayvan ne bitki doğayı zehirler. Bunda tek faktör insandır. İnsandır hayvanların soyunun tükenmesini sağlayan. İnsandır bitkileri yok eden. İnsandır ekosistemimizi bozan. Ve insandır mevsimleri yaz ve kış olarak bırakan. Görülen o dur ki insan doğayı korumakla, hayvanları, bitkileri

, ekosistemi korumakla görevlenmemiş aksine bunların yok oluşuna bizzat kaynaklık etmiştir.

Aralık ayına girmiş olmamıza rağmen hava yaz günü. Önceki yıllarda Aralık ayında sobalar çoktan yanmaya başlanmıştı. Şimdi ise ne yağmur ne kar görür olduk. Kardan adam yapacak kadar bile kar yağmıyor. Tabiatı korumazsak, var olan düzeni bozmazsak belki de eski 4 mevsim günlerimiz geri gelir. Ama artık çok geç! Çoktan bozduk bile. Acıdır ki bugünkü dünyanın içinde bulunduğu hal, insanlığın gidişatı... Köylerimizde çeşit çeşit kuş türleri görürdük. Şimdi sadece güvercin ve serçe kaldı. Bunlar göz ardı edilmemeli.

Sobanın yanında oturduğumuz günler nerde kaldı?

Onun sıcaklığıyla toplanıp aile boyu sohbetlerimiz...

Kış yok artık...

Yaz mevsiminin insanları olduk.

Kış meyvesi diye ayırt etme kalmadı.

Her mevsim var artık bütün meyveler sebzeler.

Sonra gelsin hastalıklar.

Mevsiminde yetişmeyen sebze ve meyvelere hormon ilaçları ile yetişince dolayısıyla bizlerde hormon ilaçlarına maruz kalıyoruz. Ve başlıyor türlü türlü adını duymadığımız hastalıklar.

Buraya nasıl geldik böyle demeyin!

Hepsi ekosistemin bozulması ile gelişti.

Sağlıklı birey olmak artık ayrıcalık oldu. Gençlerimizin hangisinde vitamin eksikliği yok ki. Kanserler neden arttı? Hepsi birer zincirin halkası adeta. Ekosistemi biz bozduk sonuçları da bizim için. Sonuçlar sadece bizler için de kalmamış; hayvanlar, bitkiler de kendilerine düşen payı aldılar.

Dünya da yaşıyorsak ekosistemimize sahip çıkıp, onu düzenli, bilinçli kullanmalıyız. Bunu hayvanlarımıza bitkilerimize borçluyuz.

Mevsimler yok oldu ama Dünyamız yok olmasın!