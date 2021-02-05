Karaborsacılık Lanetlenmiştir

İnsanların ihtiyacı olan ticaret mallarını toplayıp saklayarak pahalanmasını beklemek ve bu gaye ile piyasaya arzını geciktirmek anlamına gelen karaborsacılık dinin genel ahlaki ilkelerine ters düşen bir davranıştır. Zorunlu ihtiyaç maddelerini belli bir süre elinde tutarak veya piyasadan çekerek fiyatı iyice yükseltip daha sonra istediği fiyattan satmak sureti ile insanların sırtından kolay ve yüksek kazanç elde etmek onlara bir nevi zulmetmektir.

Ticari ve ahlaki yapının bozulmasına neden olabilecek bu bencilce ve zalimce davranış, insanların mallarınız kendi aralarında haksız ve batıl yollarla yemelerini yasaklayan Yüce Allah’ın katında kesinlikle makbul değildir. İnsanları mağdur etmek zor ve güçlükle kazanç sağlayan insanların bu denli fiyatları yükseltmek hem insanları mağdur eder, hem de çalışan ve evine ekmek götüren insanlar zorluk ve güçlük almaktadır. Peygamber Efendimiz (S.A.V) fiyatları artırmak için Müslümanların fiyatlarına, piyasalarına müdahale eden kişiyi Allah Teâlâ kıyamet gününde büyük bir ateşe atması haktır buyurmuştur.

Başka bir hadisi şerifinde Kim bir yiyecek maddesini kırk gün saklarsa o kimse Allah Teâlâ’dan uzaklaştığı gibi Allah Teâlâ da ondan uzaklaşır. Bir bölgenin insanları aralarında aç bir kimse varken sabahlar iseler Allah Teâlâ’nın himayesi onlardan uzak olur buyurmuştur. Bu denli önemli bir konunun üstünde durmak yanlış yapanlara göz yummamak ve insanlar kandıranlara karşı durmak gerekir.

Peygamber Efendimiz bu denli haksız kazanç elde edenlerin cezalandırmalarını uygun görmüştür, insanların para kazanma hırsı bu gibi kötü ve istenmeyen yollara başvurmalarına teşvik etmiştir. Bu hırs dizginlenmediği müddetçe kişinin ahlaki zafiyetlerinin pençesinden kurtulması ve her işinde olduğu gibi ticaret yaparken de karaborsacılık gibi gayri meşru yollardan uzak kalması mümkün değildir. Bu nedenler kişinin kendini düzeltmesi her yönden ahlaki değerlerine önem vermelidir. Yatığı hatalardan ders alıp bunların tekrarlanmaması için elinden geleni yapmalıdır.

Allah’ın yüz çevirdiği bir insan durumuna düşmesine bir cezadır. Bizlerde bu gibi sıkıntılara düşmemek için güzel Ahlaklı birer evlatlar yetiştirmeliyiz. Bu toplum bizim yetiştirdiğimiz insanlarla bu hale gelmektedir. Allah’ın razı olacağı kullardan olabilmek dileği ile Selam ve Dua ile.