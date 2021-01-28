Karadeniz'de şiddetli rüzgar etkili oluyor

Batı Karadeniz'de etkili olan rüzgar nedeniyle dalgaların yüksekliği 5 metreye ulaştı. Tokat'ta rüzgar çatıları uçurdu. Bartın, Zonguldak ve Karabük'ün yüksek kesimleri kar yağışı nedeniyle beyaza büründü.

Tokat'ın Erbaa ilçesinde şiddetli rüzgar nedeniyle bazı binaların ve iş yerlerinin çatısı uçtu.

İlçede etkili olan rüzgar çatıları uçururken, bazı araçlarda da hasar meydana geldi.

Karayaka beldesinde yoldan geçen aracın üzerine çatının düştüğü anlar bir işletmeye ait güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

Görüntülerde, yol kenarındaki binadan rüzgarın şiddetiyle kopan çatının aracın üzerine düştüğü anlar ile benzin istasyonundaki bir vatandaşın, başka çatıdan kopan parçanın kendisine çarpmasından saniyelerle kurtulması yer alıyor.

Dalgalar Zonguldak Limanı'ndaki mendireği aştı

Batı Karadeniz'de olan rüzgar sebebiyle balıkçılar denize açılamadı.

Yüksekliği 5 metreyi bulan dalgalar, Zonguldak Limanı'ndaki mendireği aştı.

Rüzgarın, kentte gün boyu aralıklarla etkisini sürdüreceği bildirildi.

Öte yandan vatandaşların uğrak yeri olan ve fotoğraf çektikleri liman arkası mevkisinde dalgalar nedeniyle sakin bir gün yaşandı.

Kar yağışı, Zonguldak-İstanbul kara yolunda etkili oluyor.

Bölgede sabah saatlerinde başlayan kar yağışına hazırlıksız yakalanan sürücüler, kenti İstanbul'a bağlayan kara yolunda zor anlar yaşadı. Bazı araçlar yolda kaldı, ağır tonajlı araçlar rampa çıkışlarında zorlandı. Bazı sürücüler ise araçlarının lastiklerine zincir taktı.

Güzergahta görev yapan trafik ekipleri, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

Bartın

Bartın'da gece saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı, kentin yüksek kesimlerinde etkili oldu.

Ulus, Amasra, Kurucaşile ilçesi ile Kumluca, Kozcağız ve Hasankadı beldelerine bağlı yüksek kesimlerdeki köylerde kar kalınlığı yaklaşık 20 santimetreye ulaştı.

Merkez ilçeye bağlı Arıt, Sıralı ve Aydınlar köyleri ile Ulus ilçesine bağlı Soğucaksu, Balıcak, Şirinler, Elmacık ve Isırganlı köylerinin yüksek kesimlerindeki yağış nedeniyle yollar karla kaplandı.

Karabük

Karabük'te de gece saatlerinde başlayan kar etkisini yüksek kesimlerde ve Keltepe Kayak Merkezi'nde sürdürüyor.

Karabük-Bartın kara yolunun Beştepeler mevkisi, 1030 rakımlı Ahmetusta Geçidi ve Karadeniz illerini İstanbul'a bağlayan D-100 kara yolunda kar yağışı nedeniyle trafik ekipleri önlem aldı.

Karayolları ekipleri de kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.