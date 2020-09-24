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Karadeniz'deki gaz keşfi 2025'ten sonra ihtiyacın yüzde 30'unu karşılayacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Bayraktar, Karadeniz'deki Sakarya Gaz Sahası'ndan ilk üretimin 2023'te yapılacağını fakat sahanın plato üretim aşamasına 2024-2025'te ulaşabileceğini söyledi.
Karadeniz'deki gaz keşfi 2025'ten sonra ihtiyacın yüzde 30'unu karşılayacak

İletişim Başkanlığınca Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki hakkaniyet ve iş birliği vizyonu ile bunun uluslararası sisteme etkilerinin ele alındığı "Uluslararası Doğu Akdeniz Konferansı" düzenlendi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Alparslan Bayraktar, videokonferans yöntemiyle gerçekleştirilen programda, Türkiye'nin enerji piyasalarında son yıllarda büyük bir dönüşüm yaşandığını ve talebin artmaya devam ettiğini söyledi.

Türkiye'nin 2002-2016 döneminde enerji sektörüne 60 milyar dolar yatırım çektiğini dile getiren Bayraktar, bu dönemde elektrik ve gaz talebinin 3 kat arttığını ifade etti. Talebi karşılayabilmek için özel sektör ve kamu sermayesinin kullanılması gerektiğini belirten Bayraktar, talebin yaklaşık yüzde 70'inin ithalat yoluyla karşılandığını bildirdi.

Bayraktar, Türkiye'nin yıllık yaklaşık 44 milyar dolar tutarında enerji harcaması yaptığına dikkati çekti, yıllık doğal gaz tüketiminin 45-50 milyar metreküp seviyesinde olduğunu dile getirdi.

Türkiye'nin 2017'de ilan edilen Milli Enerji ve Maden Politikası kapsamında kendi sondaj gemilerini ve ekipmanlarını devreye sokmak istediğini söyleyen Bayraktar, "Bu dönemde, açık deniz (offshore) sektörü yavaşlamaya başlamıştı ve biz gemilerimizi oldukça rekabetçi fiyatlarla satın aldık. Bunun bir ekonomik motivasyonu da var." dedi.

Yüzde 30 oranında düşük fiyatlı gaz tedariği
Bayraktar, bu kapsamda Karadeniz'de yapılan 320 milyar metreküplük doğal gaz keşfinin bu yıl gerçekleştirilen ikinci en büyük keşif olduğuna dikkati çekerek şöyle devam etti:

"Türkiye'nin doğal gazda uzun vadeli gaz kontratları mevcut ama bu kontratlardaki taahhütlerimize bağlı kalmamız gerektiği için bazen esnek hareket edilemiyor. Fakat bu keşif çok önemli bir zamanda gerçekleşti ve Türkiye gaz piyasası için bir kilometre taşı oldu. Birçok doğal gaz kontratının yenileme tarihi yaklaşıyor. Bu sözleşmeler tekrar masaya yatırılacak, üzerinde görüşülecek. Gaz keşfi, kontratların görüşülmesi açısından önem taşıyor. Karadeniz'deki sahadan ilk gazı 2023'te sisteme verebilmek asıl amacımız ama sahanın plato üretim noktasına ulaşması 2024-2025'i bulabilir. Bu dönemde, başka doğal gaz sözleşmelerinin de yenileme dönemi gelecek. Bu da Türkiye'nin tedarik portföyünde oldukça önemli gelişmeler yaşanacağı anlamına geliyor. Karadeniz'deki Sakarya Gaz Sahası'ndan üretilecek gaz rekabetçi olacak. Varolan sözleşmelerin tarihinin bitmesiyle Türkiye'de yeni bir dizi sözleşmeler imzalanacak ve bunlar büyük bir ihtimalle fiyat açısından çok daha rekabetçi ve avantajlı kontratlar olacak. Mevcut tüketim oranına bakıldığında bu keşif, 2025'ten sonraki dönemde piyasa ihtiyacının yaklaşık yüzde 30'unu karşılayacak. Hatta uzun vadede daha fazlasını da karşılayabilir. Yani, piyasada yüzde 30 oranında rekabetçi ve fiyatı düşük bir doğal gaz tedariği sağlanmış olacak."

Libya anlaşması kapsamında yeni lisans
Türkiye'nin, Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerini de doğal gazda ithalat bağımlılığını azaltma motivasyonuyla sürdürdüğünü dile getiren Bayraktar, "Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Doğu Akdeniz'de hukuki ruhsatlar üzerinden hareket ediyor. Biz bu ruhsatlar çerçevesinde faaliyetlerimizi yürütmeye devam edeceğiz. Libya ve Türkiye arasındaki deniz yetki alanlarının sınırlandırılması anlaşması kapsamında yeni bir bölge için de ruhsat alındı." dedi.

Bayraktar, Doğu Akdeniz'in hidrokarbon kaynakları açısından potansiyeli olduğunu vurgulayarak şunları kaydetti:

"Türkiye 3-4 yıl önce bölgedeki ülkelerle hidrokarbon kaynaklarının Türkiye'ye ve buradan Avrupa'ya gönderilmesi konusunda görüşmeler yaptı. 'Bu proje Türkiye ve bölgenin enerji tedarik güvenliğini destekleyecekse, kazan-kazan ilkesine dayanıyorsa, bölgesel çatışmaları çözmeye yardımcı olacak ve ilişkilerin geliştirilmesine katkı sağlayacaksa varız' dedik. Yapıcı bir yaklaşım benimsersek, Doğu Akdeniz'deki hidrokarbon kaynakları da faaliyete geçirilebilir ve küresel piyasalarla paylaşılabilir."

Kaynak: Haber Kaynağı
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