  • BIST 1.111
  • Altın 472,361
  • Dolar 7,5370
  • Euro 8,9114
  • Ankara 17 °C
  • İstanbul 21 °C
  • İzmir 25 °C
  • Konya 18 °C
»

Karantinadakilere yemek hizmeti

Etimesgut Belediyesi pandemi sürecinde sosyal yardımlara devam ediyor. Koronavirüs testi pozitif çıkan ihtiyaç sahibi vatandaşlara karantina süresince aşevinden yemek ulaştırılıyor.
Karantinadakilere yemek hizmeti

Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'ne başvuran koranavirüslü vatandaşların bilgilerinin doğruluğu ilgili kurumlardan teyit edildikten sonra yemek hizmeti hemen başlatılıyor.

karantina-yemek.jpg

Hijyen kurallarına uygun olarak, aile fertleri sayısınca paketlenen yemekler ailelerin evlerine temassız bir şekilde servis ediliyor. Belediye personeli dağıtım süresince temizlik, mesafe ve maske kurallarına harfiyen uyuyor ve eldiven takıyor.

Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel, koronavirüs pandemi süresince vatandaşların mağdur olmaması için birçok sosyal hizmet gerçekleştirdiklerini belirterek, "Aşevimizden, koronavirüs testi pozitif çıkan hastalarımıza karantina süresince aşemizden yemek hizmeti veriyoruz. 5.000 aileye gıda paketi ulaştırdık ulaştırmaya da devam ediyoruz. Çölyak hastaları için de içerisinde glutensiz gıdalardan oluşan destek paketleri hazırlanarak talep eden vatandaşlarımıza ulaştırıyoruz. 4 bin 500 kişinin yararlandığı eti-kart hizmetimiz sürüyor. İnşallah bu koronavirüs sürecini hep birlikte kurallara uyarak atlatacağız".
" dedi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bir ayda 21 km imar yolu18 Eylül 2020 Cuma 00:35
  • Okullar dezenfekte ediliyor17 Eylül 2020 Perşembe 05:35
  • Mahalleliyle birlikte temizlik etkinliği17 Eylül 2020 Perşembe 04:34
  • Farkındalık tişörtlerine yoğun ilgi 17 Eylül 2020 Perşembe 03:33
  • Keçiören'de doğayı korumak için "olmuyo gardaş"'lı mesaj17 Eylül 2020 Perşembe 02:32
  • Mamak Belediyesi’nden Şehir Politikaları Bölge Çalıştayı17 Eylül 2020 Perşembe 02:02
  • Kreş ve bakımevlerinde herkese Covid-19 testi yapıldı17 Eylül 2020 Perşembe 01:31
  • Altındağ'a yepyeni otobüs durakları17 Eylül 2020 Perşembe 01:07
  • Pursaklar Belediyesi Dezenfekte Edilmedik Yer Bırakmıyor 17 Eylül 2020 Perşembe 01:01
  • ANKESOB Başkanı Yiğiner'den Ankara İli Yılın Ahisi İsmail İçel'e plaket17 Eylül 2020 Perşembe 00:30
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti