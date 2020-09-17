Karantinadakilere yemek hizmeti

Etimesgut Belediyesi pandemi sürecinde sosyal yardımlara devam ediyor. Koronavirüs testi pozitif çıkan ihtiyaç sahibi vatandaşlara karantina süresince aşevinden yemek ulaştırılıyor.

Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'ne başvuran koranavirüslü vatandaşların bilgilerinin doğruluğu ilgili kurumlardan teyit edildikten sonra yemek hizmeti hemen başlatılıyor.

Hijyen kurallarına uygun olarak, aile fertleri sayısınca paketlenen yemekler ailelerin evlerine temassız bir şekilde servis ediliyor. Belediye personeli dağıtım süresince temizlik, mesafe ve maske kurallarına harfiyen uyuyor ve eldiven takıyor.

Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel, koronavirüs pandemi süresince vatandaşların mağdur olmaması için birçok sosyal hizmet gerçekleştirdiklerini belirterek, "Aşevimizden, koronavirüs testi pozitif çıkan hastalarımıza karantina süresince aşemizden yemek hizmeti veriyoruz. 5.000 aileye gıda paketi ulaştırdık ulaştırmaya da devam ediyoruz. Çölyak hastaları için de içerisinde glutensiz gıdalardan oluşan destek paketleri hazırlanarak talep eden vatandaşlarımıza ulaştırıyoruz. 4 bin 500 kişinin yararlandığı eti-kart hizmetimiz sürüyor. İnşallah bu koronavirüs sürecini hep birlikte kurallara uyarak atlatacağız".

" dedi.