Katil Gez Suçsuz Yat

2020 yılı içerisinde yapılan son araştırmalara göre; Türkiye’de 360 civarında cezaevi bulunmaktadır ve bu cezaevlerinin doluluk oranı ise yüzde 120 olarak açıklanmıştı. Diğer yandan cezaevlerinde bulunan kişi sayısı 300 binden fazla ve bu sayı gün geçtikçe artmaya devam ediyor.

Ayrıca Türkiye Cumhuriyeti dönemi boyunca 100’den fazla genel af ve ceza indirimi, infaz düzenlemesi yapıldı ve zaman, zaman af düzenlemesi hakkında birkaç takım açıklamalar yapılmaya devam ediyor.

Af haberleri gündem içerisinde kendine yer bulmaya devam ederken artan kadın cinayetlerinin fazla olduğunu görüyoruz. Yüreğimizin yandığı haberleri izlerken, yok artık dediğimiz zamanlar oldu ve zaman, zaman bu olayı tekrar yaşayabiliyoruz.

Verdiğim başlıktan da anlayacağınız üzere katiller elini kolunu sallaya, sallaya gezebilme yeteneğine sahipler. Suçsuzların pek çoğu ise cezaevine girmiş durumda. Buna en büyük örnek ise Kadir Şeker. Bundan daha ötesi yok. Çünkü onun da bir suçu yok. Tek suçu, iyilik yapmıştı diyebilmek.

Elbette cezaevinde yatanlar arasında sadece suçsuzlar yok, katiller, terör örgütü üyeleri ve diğer suçlara sahip çok sayıda kişi var ancak katillerin dışarıda gezmesinin moda olduğunu görmek insanın canını acıtıyor.

Şimdi vereceğim örnek, ne kadar doğru bilmiyorum ve bu yüzden tüm okurlardan özür diliyorum. Bir yakın tanıdığınız var, ya da hiç tanımadığınız birisi. Sabah gördünüz ancak akşam ölüm haberi geldi. Sebebi cinayet. Üzülmez misiniz? Buna kim olsa üzülür.

Ancak bir ay geçiyor, iki ay geçiyor, iki yıl geçiyor... Süreç uzadı gitti. Ne oldu? Katil dışarda elini kolunu sallaya, sallaya geziyor. Musa Orhan! Ne oldu buna? Uzman Çavuş güya ancak tecavüzcü ve ölüme azmettirmekten suçluyken, hâlâ dışarda rahatça gezebiliyor. Soruşturma gizli söylemleri gölgesinde unutulmaya veya unutturulmaya devam ediyorsa gerçekten yazıklar olsun.

Öyle bir duruma geldik ki; cinayet haberi gelmesin dediğimiz günün sabahına cinayet haberleriyle uyandık, katil içeri atılsın dediğimiz haberlerden sonrada “serbest” kararlarını sorgulamaya başladık.