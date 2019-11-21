Katili oğlu çıktı

Sabah saatlerinde evinde ölü bulunan adamın katilinin, polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda oğlu olduğu belirlendi.

Küçükçekmece Kanarya Mahallesi 3 katlı bir binanın 1. katında oturan 57 yaşındaki Enver Uzan’dan haber alamayan ailesi polis haber vermiş, çilingir yardımıyla eve giren ekipler ise göğsünden vurularak öldürülen şahsın cesediyle karşılaşmıştı.

CİNAYET SİLAHIYLA YAKALANDI

Olay yerinde incelemelerde bulunan polis ekipleri iki adet boş kovan bulmuş ve katili yakalamak için çalışma başlatmıştı.

Yapılan incelemelerin sonucunda Enver Uzan’ın katil zanlısının 27 yaşındaki oğlu Evren Uzan olduğu tespit edildi. Ekiplerin çalışmaları sonucunda babasını öldüren Evren Uzan olayı gerçekleştirdiği silahla birlikte gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.