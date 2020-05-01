Kawasaki hastalığı Avrupa’da tekrar ortaya çıktı. Peki Kawasaki hastalığı koronavirüsle bir ilgisi var mı?

Kawasaki hastalığı Avrupa’da tekrar ortaya çıktı. Tüm dünya ve Avrupa koronavirüsle mücadele ederken Avrupa tekrar ortaya çıkan Kawasaki hastalığı koronavirüsle bir ilgisi var mı? merak konusu oldu. Peki, Kawasaki hastalığı nedir? Kawasaki hastalığı koronavirüsle bir ilgisi var mı? Kawasaki hastalığı yeni mi çıktı? Kawasaki hastalığı belirtileri ne? Kawasaki hastalığı tedavisi nasıl? Tüm soruların cevabını sizler için derledik.

Kawasaki hastalığı nedir?

Kawasaki sendromu olarak da bilinen Kawasaki hastalığında, hastanın vücudundaki orta büyüklükteki damarlarda enflamasyon gelişir. Bu duruma tıpta vaskülit denir. Enflamasyon en çok kalbe kan taşıyan koroner arter damarlarda gözlenir.

Kawasaki hastalığı koronavirüsle bir ilgisi var mı? Kawasaki hastalığı neden olur?

Kawasaki hastalığının nedeni tam olarak bilinmez. Ailesel yatkınlığın yanı sıra virüsler ve maruz kalınan kimyasallar gibi çevresel faktörlerin hastalığın ortaya çıkmasında rol oynadığı düşünülür. Özellikle Japonya gibi Uzak Doğu ülkelerinde daha sık gözlenir. Avrupa ve diğer bölgelerde ise gözlenme sıklığı yaklaşık 5-20/100000’dir. Erkek çocuklarda, kız çocuklarından daha sık gözlenir. Son yıllardaki verilere göre, Kawasaki hastalığının kış ve ilkbahar başlangıcında daha sık ortaya çıktığı belirtilmiştir.

Kawasaki hastalığı nedir? Kawasaki hastalığı belirtileri ne?

Kawasaki hastalığı hakkında bilinmesi gereken en önemli şeylerden biri, hızlı bir şekilde ortaya çıkması ve semptomların üç aşama halinde belirmesidir. Hastalık, semptomların başlamasından 10 gün ila 2 hafta kadar kısa sürede kalp rahatsızlığına neden olabilir. Hastalığın her aşamasında farklı semptomlar ortaya çıkabilir, bu nedenle belirtileri hastalığın aşamasına göre incelemek daha faydalı olacaktır.

Kawasaki hastalığının birinci dönem belirtileri;

-Üç günden uzun süren ve ilaç tedavisine fazla yanıt vermeyen yüksek ateş (39 derece üzerinde),

-Akıntı olmadan gözlerde ortaya çıkan kızarıklık,

-Göğüsten bacağa kadar yayılan deride, kasıklarda ve genital bölgede kızarıklık,

-El ve ayaklarda şişlik ve kızarıklık,

-Özellikle boyunda büyümüş lenf bezleri,

-Tahriş olmuş boğaz, ağız ve dudaklar,

-Şişik ve parlak kırmızı dil (çilek görüntüsünde).

-Çocuğunuzda üç günden uzun süren ateş gözlemlediyseniz vakit kaybetmeden en yakın sağlık kuruluşuna danışın.

Kawasaki hastalığının ikinci dönem belirtileri;

-Eklem ağrısı,

-İshal,

-Kusma,

-Karın ağrısı,

-El ve ayak derisinin soyulması.

Kawasaki hastalığının üçüncü dönem belirtileri;

Kawasaki hastalığının üçüncü döneminde henüz komplikasyon gelişmemişse belirtiler yavaş yavaş kaybolmaya başlar. Fakat çocukların enerji seviyelerinin eski haline gelmesi uzun sürebilir.

Kawasaki hastalığı tedavisi nasıl?

Yüksek dozda aspirin enflamasyon tedavisinde etkilidir. Aspirin ayrıca, ağrıyı ve eklem iltihabını ve ateşi azaltır.

Aspirin, klopidogrel, varfarin ve heparin gibi ilaçlar pıhtıların oluşmasını önlemeye yardımcı olur.

Koroner arter anjiyoplastisi prosüdürü ile daralmış arterler açılır. Tıkanan damarların açılması ve başka bir tıkanma oluşmasını engellemek amacıyla damar içerisine stent denen bir cihaz yerleştirilir.