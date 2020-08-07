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Kayserispor, teknik direktör Robert Prosinecki ile devam etmeyecek

Kayserispor Kulübü Başkanı Berna Gözbaşı, devre arası takımın başına getirilen Hırvat teknik adam Robert Prosinecki ile yolların ayrıldığını duyurdu.
Kayserispor, teknik direktör Robert Prosinecki ile devam etmeyecek

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Gözbaşı, Prosinecki'ye teşekkür ederek, "Çok değerli hocamız Robert Prosinecki ile anlaşma süremiz doldu. Kendisi duruşuyla, özverisiyle hiçbir zaman unutmayacağız. Belki bir gün yine yollarımız kesişir." ifadelerini kullandı.

Kaleci Lung takımda kaldı
Başkan Berna Gözbaşı, Rumen kaleci Silviu Lung'un sarı-kırmızılı ekipte kaldığını açıkladı.

Gözbaşı, 31 yaşındaki kalecileri Lung'un önümüzdeki sezonda da Kayserispor forması giyeceğini belirtti. Gözbaşı, açıklamasında, "Türkiye'nin gözü ondaydı, o bizde kaldı. Kalemiz emin ellerde." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Haber Kaynağı
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