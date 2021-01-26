Kazım Karabekir vefatının 73. yılında Kars'ta anıldı

Türkiye Cumhuriyetinin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e verdiği destekle İstiklal Mücadelesinin kırılma noktasına adını yazdıran ve milletin gönlünde yer eden asker ve devlet adamı Kazım Karabekir, vefatının 73. yılında Kars'ta anıldı.