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Kazım Karabekir vefatının 73. yılında Kars'ta anıldı

Türkiye Cumhuriyetinin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e verdiği destekle İstiklal Mücadelesinin kırılma noktasına adını yazdıran ve milletin gönlünde yer eden asker ve devlet adamı Kazım Karabekir, vefatının 73. yılında Kars'ta anıldı.
Kazım Karabekir vefatının 73. yılında Kars'ta anıldı

Kars Tren Garı'ndaki Kazım Karabekir Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan anma programında, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle az sayıda katılıma izin verilen anma programında Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, Cumhuriyet Başsavcısı Soner Aygün, 14. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Özgür Nuhut, İl Jandarma Komutanı Albay Hidayet Arıkan, İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, Kafkas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüsnü Kapu ve bazı kurum amirleri yer aldı.

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