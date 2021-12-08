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Kılıçdaroğlu: Her kesim helalleşmelidir

CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 'helalleşme' çağrısını yineleyerek, inancından ve kimliğinden ötürü kimsenin ayrıştırılmaması gerektiğini ve artık her kesimin helalleşmesi gerektiğini söyledi.
Kılıçdaroğlu: Her kesim helalleşmelidir

Kemal Kılıçdaroğlu, Şanlıurfa ziyareti öncesi Gaziantep'te Şanlıurfalı kanaat önderleri ve Gaziantep Şanlıurfalılar Kültür Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği üyeleri ile bir araya geldi.

'CAMİYE, KIŞLAYA VE ADLİYEYE SİYASET GİRMEMELİ'

Toplantıda konuşan Kemal Kılıçdaroğlu, camiye, kışlaya, adliyeye siyasetin sokulmaması gerektiğini aksi durumda toplumun ayrışabileceğine dikkat çekerek, "Her birimizin kimliği kendi şerefidir. Kimlik siyasetin konusu olamaz. Bu ülkede 84 milyon aynı şekilde vatansever ve yurtseverdir. 84 milyonun hepsi eşittir. İnancından kimliğinden ötürü ayrıştırırsan olmaz. Artık bizim helalleşmemiz lazım. Çok bölündük ve ayırıştık, artık helalleşmeliyiz. Bu ülkede başbakan ve gencecik fidanlar idam edildi. Kimi alkışladı kimi öfkelendi ama bunları bir tarafa bırakıp artık helalleşmeliyiz. Politikacılar eski yaraları kaşıyıp oy almak ister. Ancak eski eski de kaldı” dedi.

'GEÇMİŞTE DÜŞMAN OLAN PARTİLER İTTİFAK HALİNDE'

Siyasetin ayrışma ve vatandaşı bölme aracı olmadığını belirten Kılıçdaroğlu, gençlere güzel ve kavgasız bir Türkiye bırakmak zorunda olduklarını, bugün İYİ Parti, Demokrat Parti ve Saadet Partisi ile ittifak kurduklarını belirtti. Bu partilerin geçmişte neredeyse birbirinin düşmanı olduğunu ancak bugün her liderin olgunlaştığını siyaseti saygı üzerine inşa ettiklerini ifade ederek, "Biz çocuklarımıza güzel ve kavgasız bir Türkiye bırakmak zorundayız. Bugün İyi Parti, Demokrat Parti ve Saadet Partisiyle bir ittifak kurduk. Geçmişte bu partiler neredeyse birbirinin düşmanıydı. Ama bugün her liderin olgunlaştığını, ne kadar güzel hareket ettiğini ve siyaseti saygı üzerine inşa ettiğini görüyoruz. Demek ki bir araya gelip konuşabiliyoruz o zaman niye kavga edelim'' diye konuştu.

'HELALLEŞECEĞİZ'

Kılıçdaroğlu, 84 milyon vatandaşın Türkiye Cumhuriyeti Devletinin çatısı altında eşit bir şekilde yaşadığını, hiç kimsenin inancından ötürü ayrıştırılmaması gerektiğini ve helalleşmek gerektiğini anlatarak şöyle dedi:

"Çok bölündük ve ayırıştık, artık helalleşmeliyiz. İyilikte, irfanda ve güzellikte yarışmalıyız. Biz buraları bırakıp başka şeylere dalmışız. Bunlardan çıkmamız gerekiyor. Eğer destek verirseniz çıkacağız. Söz verdik milleti barıştıracağız. Barış kadar güzel bir şey var mı? Barışıp bir araya geleceğiz. Hatamız varsa ‘Evet hatamız var’ diyeceğiz. Oturup helalleşeceğiz."

Program sonunda dernek üyeleri sıra gecesi eşliğinde halay çekip, eğlendi.

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