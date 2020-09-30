Kılıçdaroğlu, Milliyetçi İmam Hatipliler Derneği Üyeleri ile görüştü

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Milliyetçi İmam Hatipliler Derneği üyeleri ile video konferans yoluyla yapılan toplantıda bir araya geldi.

CHP'den yapılan açıklamaya göre, CHP lideri Kılıçdaroğlu, Milliyetçi İmam Hatipliler Derneği üyeleri ile video konferans yoluyla yapılan toplantıda bir araya geldi. Kılıçdaroğlu, toplantıda hazır bulunan Dernek Başkanı Ersin Şimşek'e, Türkiye ve Azerbaycan bayraklarını hediye etti. Görüşmede Kılıçdaroğlu'na ise Türk Bayrağı ve Kur'an-ı Kerim hediye edildi. Kılıçdaroğlu yaptığı konuşmada, dernek üyelerine kendisine her soruyu rahatlıkla sorabileceklerini belirtti. Kılıçdaroğlu, "Acaba bu soruyu sorsam genel başkan alınır mı?' diye sakın düşünmeyin. Çünkü şöyle ki Cumhuriyet Halk Partisi'ne yönelik bir algı var. Belki CHP tabanının da İmam Hatiplilere yönelik bir algısı var. Artık 21'inci yüzyıldayız. Bu algıların kırılması lazım. Birbirimizi daha iyi tanımamız lazım. Biz beraber olduğumuz zaman, birlikte olduğumuz zaman bu ülkeye huzuru getiririz, bereketi getiririz. Kavgadan bugüne kadar hiçbir toplum hiçbir kişi hiçbir aile bir yarar sağlamamıştır. Huzur içerisinde kendi ülkemizde yaşamak, birlikte yaşamak, kardeşçe yaşamak isteriz. Benim gönlümde yatan bu" dedi.

'AYRIMCILIK HİÇBİR ZAMAN ÜLKEYE HAYIR GETİRMEZ'

Kılıçdaroğlu, dernek üyelerinden birinin 'Ülkemiz ne zaman seçim atmosferine girse ya da kritik günler yaşamaya başlasa partinize yakın gibi görünen insanlardan dindar ve başörtülü kesime dair bir takım olumsuz açıklamalar geliyor. Önümüzdeki süreçte bu konu hakkında önlemler almayı düşünüyor musunuz?' şeklindeki sorusu üzerine, şunları kaydetti:

"Seçim süreci olsun veya olmasın sadece İmam Hatiplilere değil dindarlara veya kendisini dindar olarak takdim edenlere yönelik olarak veya inanç sahibi insanlara ayrımcılık yapmak onlar için farklı bir dil kullanmak asla kabul edilemez. Bunun altını özenle çizmek isterim. Bu kim olursa olsun. Yani CHP'li olabilir bir başkası da olabilir. Çünkü şöyle ki insanlar belirli bir kültürel yapının içinde doğarlar. Aileden değerleri alırlar. Aileden kültürü alırlar. Yakından akrabalardan alırlar. Dolayısıyla herkesin kendi bir değeri vardır. Bu değerlerin bazıları ortaktır. Yani hangi kültürden inançtan olursa olsun ortak bir değerdir. Örneğin ahlak gibi liyakat gibi adalet gibi. Bunlar ortak değerler olmak zorundadır. Dolayısıyla insanların inançlarına, kültürlerine yönelik veya yaşam tarzlarına yönelik yapılacak olan bir ayrımcılık hiçbir zaman ülkeye hayır getirmez."