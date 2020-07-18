Kırıkkale’de “bir şeyler” oluyor!

Başkent’imizin yanı başında olmasına rağmen, uzun yıllar hak ettiği değeri bir türlü bulamamış ve beklenilen gelişmeyi sağlayamamış olan Kırıkkale’mizde son dönemde “bir şeyler” oluyor!

“Bir şeyler”den kastım birbirinden değerli projelerin hayata geçiriliyor olmasıdır.

Bunda Kırıkkale Valisi Sayın Yunus Sezer’in büyük payı bulunuyor.

2018’de göreve geldikten sonra ilde adeta turizm atağı başladı.

Çeşnigir Kanyonu, bu projelerin ilkiydi.

Kasım 2018’de duyurmuştuk da;

“Karakeçili’yi, Köprüköy’ü bilir misiniz?” başlığı altında, şöyle yazmıştık:

“Tarihten günümüze taşıdığı izler ve kıyısında bulunduğu Kızılırmak Nehri ile aslında önemli bir ‘değer’ Karakeçili ve Köprüköy. Gel gör ki, kimse farkında olmadı bugüne kadar. ‘Bugüne kadar’ diyorum çünkü, çok şükür, Kırıkkale Valiliği Karakeçili’yi, Köprüköy’ü artık görüyor, değerinin farkına varmış ve harekete geçmiş durumda… Karakeçili ile Köprüköy arasında, Kızılırmak Nehri üzerinde bulunan tarihi Çeşnigir Köprüsü ve Büklükale mevkisi turizme kazandırılıyor…”

Tüm hızıyla devam eden Çeşnigir Kanyonu Projesi’yle bölge şimdiden şenlendi. Bölge halkı ve çevre il/ilçelerden vatandaşlar bile “Güzelliği ortaya çıkarılmış. Burada böyle güzel bir yer mi varmış” diyerek, geziyor Kanyonu.

Kırıkkale’de Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan ve daha sonra Kırıkkale İl Özel İdare’ye devredilen Yeşil Vadi Projesi’nin çalışmaları da Vali Yunus Sezer’le birlikte ivme kazandı. Onlarca kilometrelik bisiklet yolu, rekreasyon alanları, spor kompleksleri ve dilenme alanlarının planlandığı Yeşil Vadi, Kırıkkale’ye önemli bir değer katacak.

Yahşihan ilçesine bağlı Irmak Köyü’nde başlatılan “Macera Adası” projesinde de Vali Yunus Sezer’in imzası bulunuyor. Gençlere ve öğrencilere yönelik başlatılan proje ile sosyal dayanışmayı sağlayan ortak kullanım alanları oluşturularak, macera adası yapılması ve gençlerin burada kamp yapması hedefleniyor.

Vali Yunus Sezer’in il turizmine katkı sağlayacak bir diğer çalışması ise ‘Oba Köy’ projesi oldu. Irmak Köyü’nden başlayarak Oba Köye uzanan projede, 17 kilometrelik yürüme alanının yanı sıra amatör balıkçılar için de özel alanlar hazırlandı.

Gelelim Dinek Dağı’na…

Geçtiğimiz günlerde sosyal medyada gördüm, ailelerin Dinek Dağı’nda çekilmiş eğlenceli fotoğraflarını.

Nedir ne değildir diye biraz araştırınca, “Dinek Dağı Atlı Safari ve Doğa Parkı” çıktı karşıma.

Vali Yunus Sezer’in son projelerindenmiş.

Heyecanlandım, mutlu oldum; Kırıkkale’mizin değerleri canlanıyor diye.

“Dinek Dağı şenleniyor” diye haber yaparak, projenin hakkını vermeye de çalıştık önceki gün.

Gurbet ve hasret türkülerine konu olan, doğasıyla ziyaretçileri büyüleyen Dinek Dağı’nda dev bir park kuruluyor.

İçinde at çiftliği var, büyük çadırlar var, seyir alanları var, büyükçe bir salıncak var, yürüyüş yolları var. Park alanında minik bir göl de bulunuyor.

Valilik sitesinden aktarılan bilgilere göre “Tamamlandığında içerisinde geleneksel okçuluk, oyun alanları ve kamp alanını barındıracak olan ‘Dinek Dağı Atlı Safari ve Doğa Parkı’nın tanıtım ve yön tabelası çalışmaları da devam ediyor”.

Sosyal medyada denk geldiğim görüntülerden de anlaşıldığı üzere, park şimdiden büyük ilgi görüyormuş. Tamamlandığında Kırıkkalelilerin yanı sıra çevre illerden de ziyaretçi akını olacaktır eminim ki.

Malum son dönemde doğa ve doğala yönelişte ciddi bir artış yaşanıyor.

Sayın Vali’ye bu isabetli, güzel projeleri için teşekkürü bir borç biliyorum.

Kırıkkale hak ettiği değeri yeni yeni buluyor, görüyor; beklenen canlılığı, heyecanı göstermeye başlıyor.