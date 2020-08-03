Kırıkkale'deki 'Kilit Kavşak' kilitlendi, kilometrelerce araç kuyruğu oluştu

KIRIKKALE'deki 43 ilin geçiş güzergahında bulunan ve 'kilit kavşak' olarak isimlendirilen yol, Kurban Bayramı'nın son gününde vatandaşların dönüşe başlaması ile kilitlendi. Kilometrelerce araç kuyruğu oluştuğu yolda polis ekipleri görev yapıyor.