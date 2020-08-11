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Kırtasiyeci esnafı, okulların açılmasını bekliyor

ANTALYA Fotoğrafçılar, Kırtasiyeciler ve Kitapçılar Odası Başkanı Mehmet Bayrak, kırtasiyecilerin yeni eğitim ve öğretim yılına hazır olduğunu belirtti.
Kırtasiyeci esnafı, okulların açılmasını bekliyor

Antalya Fotoğrafçılar, Kırtasiyeciler ve Kitapçılar Odası Başkanı Mehmet Bayrak, koronavirüsün ülkede görülmesinin ardından okulların tatil olduğunu, kırtasiye ürünlerinin satılmadığını belirtti. Pandemi döneminde evde kalanlara en çok akıl oyunlarının satıldığını aktaran Bayrak, esnafa can suyu olduğunu anlattı. Bayrak, 2020- 2021 eğitim ve öğretim döneminin başlamasına az zaman kala kırtasiyecilerin koronavirüs tedbirleri alarak, yeni sezona hazır olduklarını söyledi.

Mehmet Bayrak, pandemi döneminde okulların kapanması ve 20 yaş altı gençlere sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle kırtasiyeci esnafının zor günler geçirdiğini anlattı. Bayrak, “Bu süreçte zeka ve aile oyunları satışlarında patlama oldu. Bu bize can suyu oldu. Bu anlamda bazı esnafımız ciddi anlamda işler yaptı" dedi.

KIRTASİYECİLER SEZONA HAZIR

31 Ağustos'ta yeni eğitim ve öğretim yılına başlanmasının planlandığını belirten Mehmet Bayrak, Türkiye ve Antalya genelinde kırtasiyecilerin hazırlıklarını tamamladığını söyledi. Bayrak, “İş yerlerimizi düğüne hazırlanır gibi süsledik. Bütün malzemelerimiz raflarımızda yerlerini aldı. Satışlara hazırız" diye konuştu.

Kırtasiyecilerin aralık ve ocak aylarında yapılan fuarlarda malzeme siparişlerini verip eylül ile aralık aylarında ödemelerinin yapıldığını aktaran Bayrak, “İş yerlerimizde satacağımız ürünleri fuarlardan temin ediyoruz. Bunların ödemelerini eylül ile aralık ayları arasında yapıyoruz. Okulların açılmasına yönelik bütün hazırlıklarımız tamam. Ödemelerimizi de ona göre ayarladık. Bütün esnafımız normal bir sezonda yaptığı gibi kendisini hazırladı" ifadelerini kullandı.

'OKULLARIN AÇILMASINI ÜMİTLE BEKLİYORUZ'

24 yıllık kırtasiyeci Hakan Sarıkaya, kırtasiyecilerin okulların açılmasına hazır olduğunu anlattı. Sarıkaya, “Ümitle okulların açılmasını bekliyoruz. Ürünlerimiz hijyenik, her şey sağlığa uygun şekilde. Defterlerimiz şeffaf ambalajlara sarılı. Tüm hazırlıklarımızı ocak ayından beri yapıyoruz. Aldığımız ürünlerin faturalarını ödüyoruz. İnşallah bir sıkıntı çıkmadan okulların açılmasını beliyoruz" diye konuştu.

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