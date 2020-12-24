2021 yılında geçerli olacak asgari ücret, 2020 yılının son günlerinde hâla belirlenmedi.

Bakanlık ve sendikalar aracılığıyla yapılan toplantılar neticesinde talepler masaya yatırılıyor ve istekler sürekli olarak görüşülüyor.

Açlık ve yoksulluk rakamları arasına sıkıştırılmış durumda olan asgari ücretin neden bu kadar tartışıldığı da ayrı bir merak konusu.

Öyle ki; madem ferah içerisinde bir yaşam sürdürüyoruz ve yoksulluk denen illet ülkemiz de madem yok neden talep edilen ücretler verilmiyor?

Yani bunları ne zaman konuşacağız merak ediyorum. Gündemde bir kıskanılan asgari ücret var.

Müdürden, işçiye, işçiden, çırağa gibi seken bir sistemin ürünüymüş gibi hale giren asgari ücretin yalvartılarak isteyin durumuna getirilmesi son derece çirkin bir davranıştır.

Ülkemizde hemen herkes asgari ücret düzeyinde maaş alıyor ve ev geçindirmeye çalışıyor.

Madem yoksulluk yok ve Avrupa Birliği bizi kıskanıyorsa; talep edilen rakamların verilmesi lazım diye düşünüyorum.

Dengelerin korunması lazım deniliyor ama yapılan zamların ve verilen maaş zammının birbirine olan uzaklığı dile gelmeyecekse biz ne konuşacağız?

Yani kimse yanlış anlamasın ama; asgari ücrete gelecek 100 TL zamma bile milyonlarca insan odaklanmışken; gider askıda ekmek, askıda simit gibi çeşitli yerel kampanyalar başlatırsanız, insanlar çileden çıkar.

Yani ben bunun derdindeyim. Madem herkesin durumu iyi ise; neden alım gücü azaldı?

Madem güçlü bir ülkeyiz bu neden vatandaşın cebine yansımıyor?

Neden asgari ücret vatandaşın hakkı olduğu halde verilmiyor?

Ben aslında; devlet tarafından bir anket yapılsa ve ankette asgari ücretin kaç lira olduğu sorulsa cevabın ne olacağını gerçekten merak ediyorum.

Elbette rakamların uçuk olması gerekmez ancak, vatandaşın talebine göre bir ücret belirlenmiş olsa ülke ne gibi bir duruma girer gerçekten merak ediyorum.