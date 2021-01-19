  • BIST 1.576
  • Altın 439,730
  • Dolar 7,4381
  • Euro 9,0273
  • Ankara -3 °C
  • İstanbul 1 °C
  • İzmir 7 °C
  • Konya -4 °C
»

Köpeğini 'fazla ekmek yiyor' diye öldürdü, bin 33 lira ceza kesildi

Muğla'da sahibi olduğu çoban köpeğini günde 5 ekmek yediği için av tüfeğiyle öldüren Cemal D.'yi damadı jandarmaya şikayeti etti. Cemal D.'ye bin 33 lira ceza kesildi.
Köpeğini 'fazla ekmek yiyor' diye öldürdü, bin 33 lira ceza kesildi

Muğla'nın merkez ilçesi Menteşe'nin kırsal Çiftlik köyünde yaşayan Cemal D., geçen yıl Aydın'daki bir çobandan oğlak karşılığı köpek aldı. Cemal D., 'Osman' adını verdiği çoban köpeğine keçi sürüsünü emanet etti. 3 ay önce keçilerini satan Cemal D., iddiaya göre 4 Ocak günü, köpeğini, günde 5 ekmek yediği için sapana bağlayıp, av tüfeğiyle 2 el ateş ederek, öldürdü.  Yaşananlara tanık olan Cemal D.'nin damadı İsmail Kaplan (40) ise jandarma karakoluna giderek, kayınpederinden şikayetçi oldu. Damat Kaplan, ayrıca Veteriner Hekim Yusuf Kayacık'ı da köye getirip, köpeğin ateşli silahla öldürüldüğünü belgeletti. Jandarma ekipleri ise tutanak tutup, bir örneğini Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne gönderdi.

Jandarma, köpeği öldüren Cemal D.’ye ‘Kabahatler Kanunu'ndan bin 33 lira ceza kesti.

Kayınpederinden şikayetçi olan İsmail Kaplan, “Yaşanan bu vahşetin savunulacak bir yanı olamaz. Bu tek kelimeyle acımasızlık. Gözümün önünde olan böyle bir şeye kayıtsız kalamazdım. Köpek öldürülmeyi gerektirecek bir şey yapmadı. Sürünün yanından ayrılmayan zararsız bir hayvandı" dedi.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kadıköy’de yaşlı kadına bakıcı şiddeti19 Ocak 2021 Salı 14:51
  • Bakan Çavuşoğlu, Brüksel'e gidiyor19 Ocak 2021 Salı 14:50
  • Katar'dan İdlib'deki sağanaktan etkilenen ailelere kışlık yardım19 Ocak 2021 Salı 14:41
  • İran Hükümet Sözcüsü Rebii: Biden'ın ekibinden henüz herhangi bir mesaj almadık19 Ocak 2021 Salı 14:40
  • Eski CHP Maltepe İlçe Başkan Yardımcısı 'cinsel saldırı' suçundan hakim karşısında19 Ocak 2021 Salı 14:39
  • Emniyetten 'PAK geliyor' paylaşımı19 Ocak 2021 Salı 14:39
  • Van Gölü, Sibirya'dan gelen ötücü kuğuları ağırlamaya başladı19 Ocak 2021 Salı 14:38
  • Elazığ'da kar nedeniyle 441 köy yolu ulaşıma kapandı19 Ocak 2021 Salı 14:37
  • Selçuk Özdağ'a saldırı anının görüntüleri ortaya çıktı19 Ocak 2021 Salı 14:16
  • AKM-Gar-Kızılay Metro Hattı'nın Kızılay kesiminde kazı çalışması başlatıldı19 Ocak 2021 Salı 14:03
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti