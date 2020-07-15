Kore gazisi, son yolculuğuna uğurlandı

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde 89 yaşında hayatını kaybeden Kore gazisi Ali Yetimeli, memleketi Denizli'nin Kale ilçesinde askeri törenle toprağa verildi.

Nazilli ilçesinde yaşayan oğlunun yanında kalan Kore gazisi Ali Yetimeli, bir süredir tedavi gördüğü yaşlılığa bağlı sağlık sorunları nedeniyle dün akşam yaşamanı yitirdi. Kore gazisi olan Yetimeli için bugün öğlen memleketi Denizli'nin Kale ilçesi Karaköy Mahallesi'nde askeri cenaze töreni düzenlendi.

Yetimeli'nin Türk bayrağına sarılı tabutu askerlerin omzunda Çarşı Camii'ne getirildi. Burada düzenlenen törene Kale Belediye Başkanı AK Partili Mehmet Salih Sağınç, ilçenin protokol üyeleri, Yetimeli'nin yakınları ve vatandaşlar katıldı. Kılınan namazın ardından gazi Yetimeli’nin cenazesi Karaköy Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi.