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Korona virüsten ölen Mehmet Yağmur kimdir, kaç yaşında, nereli?

Bir ünlü isim daha korona virüse yenik düştü. Oyuncu Mehmet Yağmur korona virüsten hayatını kaybetti. Peki Mehmet Yağmur kimdir, kaç yaşında, nereli?
Korona virüsten ölen Mehmet Yağmur kimdir, kaç yaşında, nereli?

Çin’de çıkan ve dünyaya yayılan korona virüs zengin fakir bakmadan can almaya devam ediyor. Ülkemizde de hemen her kesimden insanda görülen korona virüs ünlü isimler arasından da can almayı sürdürüyor. Korona virüsün son kurbanı ünlü oyuncu Mehmet Yağmur oldu. 

Peki Mehmet Yağmur kimdir, kaç yaşında, nereli?

Memleketi Malatya’da geçtiğimiz günlerde korona virüse yakalanan oyuncu Mehmet Yağmur, Turgut Özal Üniversitesi Araştırma Hastanesi’nde tedaviye alınmıştı. Ancak Yağmur, cumartesi günü hayata gözlerini yumdu.

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Mehmet Yağmur, Şehir Mezarlığı’nda toprağa verildi. Yağmur, Malatya'ya yerleşmiş burada hayatına devam ediyordu.

78 YAŞINDAYDI

Mehmet Yağmur, 78 yaşındaydı. Aslan Malatya’lı olan Mehmet Yağmur, 1959'da 17 yaşındayken İstanbul'a geldi. Sinema ile yolları da bu ilde kesişti. İlk zamanlar parklarda yatan, Kapalıçarşı'da kalem, tarak, defter satan Yağmur, zabıtadan kaçarken Yeşilçam Sokağı'nda buldu kendini. Orada tanıştığı bir kişi aracılığıyla film setlerinde ışıkçılık yapmaya başlayan Mehmet Yağmur, 1970'te oyuncu olarak kamera karşısına geçti.

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Ve filmlerin kavga sahnelerinin aranan ismi haline geldi. Yağmur, 2000'e kadar 110 filmde 'Kötü adamı' canlandırdı.

2019’da düzenlenen Malatya Film Festivalinde Sinemanın Olmazsa Olmazları Ödülüne layık görülmüştü.

"ATLA ATLA, DÜŞ DÜŞ, KIR KIR..."

Mehmet Yağmur, bir röportajında film setlerinde başından geçenleri şöyle anlatıyordu: "Gözüm karaydı. Atla atla, düş düş, vur vur, kır kır, hiç korku yoktu. Kavganın A'sından Z'sine her şeyini biliyorduk. Nereden vurursun, nereden gidersin bunu bilemezsen olmaz, çekemezler. Onun için bir kariyerimiz vardı. Orayı da koruyabildiğimiz kadar koruduk. Gerçek dayak yediğim filmler de oldu. Yılmaz Köksal kazara ayağı kaydı gözümün altına bir yumru attı. Gözümün çıktığını sandım. 'Malkoçoğlu' filmini çekerken ölümlerden döndük. Köprüden bizi aşağı atma sahnesi vardı. 'Camoka' vuruyor, Cüneyt Arkın'ı ve bizi suya atıyor, Dalaman Çayı'na... Dalaman Çayı'nın derinliği yarım metre, altı da betondu. 15 metreden aşağı düştük. İpi kestiler, patır patır düştük ve canlı çıktık."

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