KORUYALIM ORMANLARI 

Ormanların biz insanlar için ne kadar önemli olduğunu şu dizilerle ne güzel anlatmış Aşık Veysel:

Orman yurdun temelidir

Nesillerin evvelidir

Her sanatın ilk elidir

Ormandaki varlığa bak

Orman memleketin süsü

Hem ufağı hem irisi

Her dalında bir kuş sesi

Ormandaki varlığa bak

Çiçekler açar renk renk

Dağları süsler gülerek

Selleri önler emerek

Ormandaki varlığa bak

Gemi olur, suda yüzer

Uçak olur, gökte gezer

Kalem, kâğıt neler yazar

Ormandaki varlığa bak

Yurt sevgisinin ormanları sevmekten başladığını dizelere döken Ali Sincer ise şöyle sesleniyor:

Sınırı asker korur

Toprağı da ormanlar

Ormanı sevmeyenler

Yurt sevgisini ne anlar

Selam verir ormana

Göksü çimenli dağlar

Balta vurmayın ona

O da canlıdır ağlar

Doğanın aynasıdır

O, yemyeşil ağaçlar

Yuva yapmış dalma

Öten minicik kuşlar

Ormanla güzelleşir

Dünyadaki beldeler

Yaşam boyu nurlanır

Ağaç diken tüm eller



"Koruyalım ormanları" diyerek insanlara çağrı yapan Halil Manuş da ormanların insanlık için ne kadar önemli olduğunu şu dizelerle anlatıyor:

Geleceği düşünerek

Koruyalım ormanları

Hayat için onlar gerek

Koruyalım ormanları

Meşe tohumu ekelim

Arada bir su dökelim

Sıra sıra çam dikelim

Koruyalım ormanları.

Kök salsın ulu çınarlar

Çağlayıp aksın pınarlar

Yurdu kaplasın ormanlar

Koruyalım ormanları.

Zıp zıp zıplasın sincaplar

Kükresin aslan krallar

Mutlu olsun tüm hayvanlar

Koruyalım ormanları

Bitmesin oksijenimiz

Solmasın benizlerimiz

Yeşille dolsun ülkemiz

Koruyalım ormanları

***

Ormanlarımızın peş peşe yandığı bugünlerde gün kenetlenme, bir ve beraber olma günüdür.

Ormanlar bizim ciğerlerimiz, içinde yanıp kül olan her canlı bizim canımızdır.

El ele vererek ormanlarımızı korumak ve onlara sahip çıkmak bu ülkede yaşayan her bireyin öncelikli vazifesidir.

Osman Akdoğan

o.akdogan18@gmail.com