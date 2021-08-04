KORUYALIM ORMANLARI 

Ormanların biz insanlar için ne kadar önemli olduğunu şu dizilerle ne güzel anlatmış Aşık Veysel:
Orman yurdun temelidir
Nesillerin evvelidir
Her sanatın ilk elidir
Ormandaki varlığa bak
Orman memleketin süsü
Hem ufağı hem irisi
Her dalında bir kuş sesi
Ormandaki varlığa bak
Çiçekler açar renk renk
Dağları süsler gülerek
Selleri önler emerek
Ormandaki varlığa bak
Gemi olur, suda yüzer
Uçak olur, gökte gezer
Kalem, kâğıt neler yazar
Ormandaki varlığa bak
Yurt sevgisinin ormanları sevmekten başladığını dizelere döken Ali Sincer ise şöyle sesleniyor:
Sınırı asker korur
Toprağı da ormanlar
Ormanı sevmeyenler
Yurt sevgisini ne anlar
Selam verir ormana
Göksü çimenli dağlar
Balta vurmayın ona
O da canlıdır ağlar
Doğanın aynasıdır
O, yemyeşil ağaçlar
Yuva yapmış dalma
Öten minicik kuşlar
Ormanla güzelleşir
Dünyadaki beldeler
Yaşam boyu nurlanır
Ağaç diken tüm eller
"Koruyalım ormanları" diyerek insanlara çağrı yapan Halil Manuş da ormanların insanlık için ne kadar önemli olduğunu şu dizelerle anlatıyor:
Geleceği düşünerek
Koruyalım ormanları
Hayat için onlar gerek
Koruyalım ormanları
Meşe tohumu ekelim
Arada bir su dökelim
Sıra sıra çam dikelim
Koruyalım ormanları.
Kök salsın ulu çınarlar
Çağlayıp aksın pınarlar
Yurdu kaplasın ormanlar
Koruyalım ormanları.
Zıp zıp zıplasın sincaplar
Kükresin aslan krallar
Mutlu olsun tüm hayvanlar
Koruyalım ormanları
Bitmesin oksijenimiz
Solmasın benizlerimiz
Yeşille dolsun ülkemiz
Koruyalım ormanları
***
Ormanlarımızın peş peşe yandığı bugünlerde gün kenetlenme, bir ve beraber olma günüdür.
Ormanlar bizim ciğerlerimiz, içinde yanıp kül olan her canlı bizim canımızdır.
El ele vererek ormanlarımızı korumak ve onlara sahip çıkmak bu ülkede yaşayan her bireyin öncelikli vazifesidir.
Osman Akdoğan
o.akdogan18@gmail.com
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