Kütüphanemden: Korkunç Yıllar

Korkunç Yıllar... Cengiz Dağcı Ağabeyin okuduğum ilk kitabı.

Cengiz Ağabey bu eserinde kendi hayatından kesitleri bizlere sunuyor. Kırım Türklüğü hakkında bilgi almak isteyenler için en güzel edebi eserler Cengiz Dağcı'nın eserleridir. Bu eserde daha çocukluğunda karşı karşıya kaldığı Komunist Rus Rejiminin, Türkleri maddi ve manevi yönden ne kadar sarstığını, kaç ocağa ateş düşürdüğünü, hayatların nasıl mahvolduğunu iliklerinize kadar hissedeceksiniz. Zulüm ne imiş? Sürgün... Esaret... Vatana hasret ne imiş görüp değerlerinize sımsıkı sarılacaksınız. Kimi zaman şaşıp kalacak, kimi zaman gözleriniz dolacak, kimi zaman gülümseyeceksiniz ama en çok bu milletin gururu ve onuruyla şeref duyacaksınız!

Bu olayların yaşanmışlığıyla içiniz titreyecek fakat okuduğunuza asla pişman olmayacaksınız. Beni en çok etkileyen kısımları sizinle paylaşacağım:

Yurtta kalmış yavrularımızı, aksakallı babalarımızı, analarımızı, kızlarımızı, Kızıllar hayvan vagonlarına doldurarak uzak, vahşi Sibirya ormanına sürüyorlar. Bir Millet düşman kamçısı altında ''Vatan! Vatan'' diye inleyerek mahvoluyor.

Cengiz Dağcı'nın bu eserinde Komunizmin Türk Birliğini engelleme projesine darbe niteliğindeki şu sözleri çok önemlidir:

Bize Tatar diyorlar, Çerkez diyorlar, Türkmen diyorlar, Kazak diyorlar, Özbek diyorlar, Azer diyorlar, Karakalpak, Çeçen, Uygur, Kabardı, Başkırt, Kırgız diyorlar. Bunlar hep yalan!

DENİZ PARÇALANAMAZ,

BİZ TÜRK'ÜZ!

Dağcı, çocukluğunda Vatan Sevdası ile Allah'a şöyle yalvarıyor:

Kompartıman penceresinden, elimizden alınmış ata topraklarına baktım. Bu topraklar, vagonların tekerlekleri altında yılların kanlı türküsünü söylüyordu. Bu türküyü saatlerce dinledim, sonra Allah'ım, Allah'ım diye yakardım, sen bizi ayırma bu topraktan! Bu toprak bizimdir. Atalarımızın mirasıdır. Aç, çıplak kalsak da bu toprakta olalım. Ölsek de bu toprakta ölelim. Vatanım, vatanım! Dünyanın hangi köşesinde olursam olayım, ben yaşadıkça sen de bizimle beraber olacaksın...

Keyifli okumalar dilerim.

ALPEREN AYDIN