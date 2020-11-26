Kovid-19 doğal ürünlere ilgiyi artırdı

Yeni tip koronavirüs nedeniyle bağışıklık sistemini güçlendirmek isteyen insanların, doğal ve organik ürünlere ilgisi arttı.

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle doğal ve organik ürünlerin satışında artış yaşandı.

Kovid-19 hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ederken, insanlar bağışıklık sistemlerini güçlendirecek ürünlere yöneldi.

Bu süreçte özellikle pekmez, bal, zencefil, zerdeçal, polen, sarımsak gibi ürünlerin satışı arttı. Vatandaşın talepleri doğrultusunda doğal ürün satışı yapan marketler de coğrafi işaretli ve organik ürünlere ağırlık verdi.

Mustafa Kemal Atatürk tarafından kurulan ve 1950'de Tarım ve Köy İşleri Bakanlığına bağlanan Atatürk Orman Çiftliği de bu süreçte daha fazla ön plana çıkan kurumlar arasında yer aldı. Atatürk Orman Çiftliği Antalya Şube İşletmecisi Yusuf Tosun, AA muhabirine, vatandaşların talepleri doğrultusunda Türkiye'nin dört bir köşesini gezdiklerini, doğal ve işlenmemiş ürünler konusunda araştırma yaptıklarını söyledi.

Yaklaşık bin 500'e yakın organik ürünü satışa sunduklarını anlatan Tosun, "İnsanlar aldıkları ürünün ne kadar güvenli, doğal olduğunu araştırmaya ve buna göre tercihlerini yapmaya başladı. Biz de Erzurum’dan dut pekmezi ve Türkiye’nin her bölgesine özel bal, polen, propolis gibi doğal ürünleri yerinden alarak talepleri karşılıyoruz." diye konuştu. Tosun, özellikle pekmez, bal, sarımsak, zerdeçal gibi ürünlerin satışında yüzde 40 seviyelerinde artış olduğunu kaydetti.

"Daha doğalını ve güvenilir olanını alıyoruz"

Müşterilerden Şehriban Yiğit de salgın sürecinde beslenme alışkanlıklarının da değiştiğini söyledi. Vücut direncini artırıcı gıdaları araştırarak, alışveriş yaptıklarını dile getiren Yiğit, "Daha önceden çok fazla almadığımız pekmez, polen, zerdeçal, zencefil gibi ürünleri şu anda daha fazla tercih eder olduk. Hem aldığımız gıdaları ve hem de alışveriş yaptığımız marketleri daha fazla inceliyoruz. Daha doğalını, güvenilir olanını almaya çalışıyoruz." dedi.