KOVİD-19’a davetiye

PCR testi yaptırmak için hastanelere gittiğimizde, hasta olanlarla aşısızlar aynı yerde saatlerce sıra bekliyorlar. Sağlık Bakanlığı madem PCR testi dayatmasında ısrarlı, en azından buna bir çözüm bulsun. Burada hem Kovid-19 belirtisi olan vatandaşlar mağdur ediliyor hem de aşısız vatandaşlar mağdur ediliyor. Geçen hafta akşam saatlerinde hastaneye PCR testi yaptırmaya gittiğimde yine saatlerce sıra bekledim. Birçok kişi ya seyahat için ya da kurum talebi için test yaptırmaya gelmiş. Tabi arada hasta olup gelen birçok kişi de var. Sıraya giriyorsunuz, önünüzdeki arkanızdaki sürekli öksürüyor. İster istemez tedirgin oluyorsunuz. Çünkü kapalı ortamda onlarca kişi saatlerce sıra bekliyorsunuz.

Bu uygulama aşısız vatandaşları direkt Kovid-19’un kucağına atmaktır. Bunun yanı sıra hasta olanlar, ağrısı-sızısı olanlar da saatlerce ayakta beklemek zorunda kalıyor. Bu insanlara da bu büyük bir ayıptır. Test için hastaneye en son gittiğimde sırada arkalarda kalan bir hanımefendi ağlamaya başladı. Çok ağrısı varmış, ayakta durmaya daha fazla dayanamamış. Neyse ki ön sıralardaki duyarlı vatandaşlar hemen hanımefendiye yardımcı olarak en ön sıraya aldı ve test yaptırmasını sağladı. Bu gibi birçok sorun yaşanıyor. Hem hasta olanlar hem olmayanlar mağdur ediliyor. Umarım Sağlık Bakanlığı ve Ankara İl Sağlık Müdürlüğü buna bir çözüm bulur.

ozcanemrah6@gmail.com

Emrah Özcan