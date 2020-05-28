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Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı dünya genelinde 2,5 milyonu aştı

Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı dünya genelinde 2,5 milyonu aştı
Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı dünya genelinde 2,5 milyonu aştı

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildikten sonra sağlığına kavuşanların sayısı 2 milyon 500 bini aştı.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesindeki bilgiye göre, dünyada virüs bulaşan 2 milyon 508 bin 291 kişi hastalığı yenmeyi başardı.

En fazla hastanın iyileştiği ilk 10 ülke sırasıyla ABD (490 bin 130), İspanya (196 bin 958), Brezilya (166 bin 647), Almanya (162 bin 800), Rusya (150 bin 993), İtalya (147 bin 101), Türkiye (122 bin 793), İran (111 bin 176), Çin (78 bin 288) ve Hindistan (67 bin 753) oldu.

Çin'de ortaya çıkan salgın, kısa sürede 200'den fazla ülke ve bölgeye yayılarak salgına dönüştü.

Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 5 milyon 803 bin 99’a ulaşırken, virüs nedeniyle 357 bin 961 kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: Haber Kaynağı
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