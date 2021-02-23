Kravatlı Teröristler

Her zaman olduğu gibi yine zorlu bir süreçten geçiyoruz. Dıştan ve içten tehdit altında iken bir bağımsızlık mücadelesi vermek durumundayız. Dıştaki tehditleri bertaraf ederken içteki parazitler bize çok çeşitli zorluklar çıkarıyorlar.

Bir yandan PKK ile dirsek temasında olup diğer yandan millet adına söz söylediğini iddia eden mahluklar bizim vergilerimiz ile maaşlarını alıyorlar, yiyip içiyorlar. Sonra ise utanmadan yedikleri kaba işiyorlar.

Ankara’nın göbeğinde, meclisimizde teröristleri barındırmak doğru mudur?

Devletin her türlü imkanından yararlanıp devlete ahkâm kesen bu hainler, derhal gazi meclisimizden kovulmalı, layığı olan yere tıkılmalıdır!

PKK ile ilişkileri ayan beyan ortadayken, boş inkarlar onları terörist olmaktan alıkoyamaz. Köy ve kentteki vatandaşı değil dağdaki itleri temsil edenler bu vatanda söz sahibi olamaz.

Biz Alperenler olarak Türkiye’de bölücü faaliyet içeren örgüt ve siyasi hareketlerin hep karşısında durduk, durmaya da devam edeceğiz. Hatta çözüm süreci adı verilen çözülme sürecinin bir devlet politikası şeklinde lansedilmesinde de sonuna kadar karşı durmuştuk. Bunun zarar getireceğini defalarca söyledik. Çözüm süreci adı verilen çözülme sürecinin bedelini şehirlere inen teröristleri temizlemek için canla başla uğraşan bir çok güvenlik görevlimizin şehadeti ile ödedik.

Hatalardan ders çıkarmamız ve daha fazla vakit kaybetmememiz elzemdir. Dağda kaleşnikofla gezen it ile kürsüde halkı teröre teşvik eden it arasında hiçbir fark yoktur.

Eşeğe smokin takmakla eşek adam olmaz. Eşek her zaman eşektir. Yiğit olana yakışan, ite it gibi eşeğe eşek gibi, adama adam gibi davranmaktır. Biz yetkililerimizden bu yiğitliği bekliyor, kravatlı teröristleri vatanımızda istemiyoruz.

Arkalarını kime dayadılarsa oraya gitsinler, devletin imkanlarıyla devlete kabadayılık yapmasınlar. Müslüman Türk milletinin sabrı taşmaktadır. Milli güvenliğimizi tehlikeye sokan çakallar çok fazla gözümüze batıyor. Türkiye, bu hainleri bitirecek güçtedir. Yetkililer vatanın ve milletin selametini düşünerek artık gerekeni yapmalıdır.

Bu milletin vicdanı Alperenler olarak teröristlerin boynunda kravat değil yağlı urgan görmek istiyoruz!