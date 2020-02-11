  • BIST 117.678
  • Altın 304,690
  • Dolar 6,0428
  • Euro 6,5967
  • Ankara -1 °C
  • İstanbul 9 °C
  • İzmir 12 °C
  • Konya -2 °C
»

Kremlin'den İdlib açıklaması: Durum endişe verici

Kremlin'den yapılan açıklamada, İdlib'deki durumun endişe verici olduğu ve Rusya ile Türkiye arasındaki anlaşmanın uygulanmak zorunda olduğu belirtildi.
Kremlin'den İdlib açıklaması: Durum endişe verici

Esad rejimine bağlı birlikler, Suriye'nin İdlib kentinde geçtiğimiz hafta Türk askerlerini top atışlarıyla vurmuş ve 7'si asker 1'i sivil personel 8 kişi şehit düşmüştü. Bu gelişmenin ardından bölgede gerilim artarken Rusya'dan Türkiye'ye heyet gelmişti.

Bu delegasyonun Ankara'daki temasları devam ederken, dün yine İdlib'de Esad tarafından Mehmetçik hedef alınmıştı. Saldırıda 5 asker şehit düşerken 5 asker de yaralanmıştı.

ANLAŞMA SAĞLANAMADI VE HEYET TÜRKİYE'DEN AYRILDI

Toplam 13 askerin şehit düşmesinin ardından bugün yeni bir gelişme yaşandı. İngiliz haber ajansı Reuters'a konuşan Türk yetkili, yaptığı son dakika açıklamasında, iki ülkenin çatışmaları nasıl durdurulacağı konusunda somut bir anlaşmaya varamadığını söyledi. Yetkili daha sonra Rus heyetin başkent Moskova'ya döndüğünü kaydetti.

MOSKOVA YÖNETİMİNDEN YENİ AÇIKLAMA

İdlib'deki son duruma ilişkin açıklama yapan Kremlin ise, "Suriye'nin İdlib bölgesindeki durum endişe verici. Türkiye ile Rusya arasındaki anlaşma uygulanmak zorunda. Suriye ve Rusya güçlerine yapılan tüm saldırılar durdurulmalı" dedi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "İdlib'deki durum son derece endişe verici. İdlib'deki saldırıları kınıyor, Esad rejimi ve Rusya'ya acilen saldırıları durdurma çağrısında bulunuyorum" dedi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Erbil saldırısında Türk diplomat Köse'yi şehit edenlere idam cezası verildi11 Şubat 2020 Salı 10:31
  • İstanbul'da uyuşturucu operasyonunda 44 şüpheli gözaltına alındı11 Şubat 2020 Salı 10:30
  • Bakan Pekcan: Kapıkule'de bir operasyonda 2 ton 70 kilogram esrar ele geçirildi11 Şubat 2020 Salı 10:21
  • Drift yapan sürücüyü uyardı, dehşeti yaşadı: '30 kişi saldırdı, gözleri dönmüştü11 Şubat 2020 Salı 10:20
  • Ordu'da iki katlı tarihi bina yandı11 Şubat 2020 Salı 10:10
  • Türkiye, turizmde dünya altıncısı11 Şubat 2020 Salı 10:01
  • İdlib'deki gözlem noktalarına komando takviyesi11 Şubat 2020 Salı 09:51
  • Kapan-6 Zori operasyonu başlatıldı11 Şubat 2020 Salı 09:47
  • Alçak saldırı sonrası üst düzey zirveden karar çıktı11 Şubat 2020 Salı 09:40
  • ABD'den Türkiye mesajı! NATO müttefikimiz Türkiye'nin yanındayız11 Şubat 2020 Salı 09:39
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti