Kremlin'den İdlib açıklaması: Durum endişe verici

Kremlin'den yapılan açıklamada, İdlib'deki durumun endişe verici olduğu ve Rusya ile Türkiye arasındaki anlaşmanın uygulanmak zorunda olduğu belirtildi.

Esad rejimine bağlı birlikler, Suriye'nin İdlib kentinde geçtiğimiz hafta Türk askerlerini top atışlarıyla vurmuş ve 7'si asker 1'i sivil personel 8 kişi şehit düşmüştü. Bu gelişmenin ardından bölgede gerilim artarken Rusya'dan Türkiye'ye heyet gelmişti.

Bu delegasyonun Ankara'daki temasları devam ederken, dün yine İdlib'de Esad tarafından Mehmetçik hedef alınmıştı. Saldırıda 5 asker şehit düşerken 5 asker de yaralanmıştı.

ANLAŞMA SAĞLANAMADI VE HEYET TÜRKİYE'DEN AYRILDI

Toplam 13 askerin şehit düşmesinin ardından bugün yeni bir gelişme yaşandı. İngiliz haber ajansı Reuters'a konuşan Türk yetkili, yaptığı son dakika açıklamasında, iki ülkenin çatışmaları nasıl durdurulacağı konusunda somut bir anlaşmaya varamadığını söyledi. Yetkili daha sonra Rus heyetin başkent Moskova'ya döndüğünü kaydetti.

MOSKOVA YÖNETİMİNDEN YENİ AÇIKLAMA

İdlib'deki son duruma ilişkin açıklama yapan Kremlin ise, "Suriye'nin İdlib bölgesindeki durum endişe verici. Türkiye ile Rusya arasındaki anlaşma uygulanmak zorunda. Suriye ve Rusya güçlerine yapılan tüm saldırılar durdurulmalı" dedi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "İdlib'deki durum son derece endişe verici. İdlib'deki saldırıları kınıyor, Esad rejimi ve Rusya'ya acilen saldırıları durdurma çağrısında bulunuyorum" dedi.