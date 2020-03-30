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Kritik toplantı başladı: Erdoğan'ın başkanlığında

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kabine toplantısı sonrasında açıklama yapacağı duyuruldu.
Kritik toplantı başladı: Erdoğan'ın başkanlığında

Tarabya'daki Huber Köşkü'nde gerçekleştirilen kabine toplantısı, saat 15.54'te başladı.

Kabine toplantısı ilk kez, video konferans yöntemiyle gerçekleşiyor. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine sonrası "Millete Sesleniş" konuşması yapacak. 

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